Presidente destaca reformas integrales al Sica

Diputado Maynor Mejía agradeció el apoyo del presidente Alejandro Giammattei.

La región occidental del país fortalecerá el sistema de Salud con la construcción del Hospital Regional de Chimaltenango, con lo cual los habitantes de dicho departamento y de departamentos circunvecinos recibirán una atención especializada en las áreas de maternidad, cirugía interna, pediatría, medicina interna y traumatología, gracias al esfuerzo y voluntad de diversos sectores.

El diputado distrital Maynor Mejía comentó que la construcción de la obra tendrá gran impacto, no solo para los habitantes de Chimaltenango, sino también para los vecinos de Quiché, Sololá, Escuintla y Sacatepéquez.

El parlamentario reconoció que esta edificación, que se tiene programada finalizar para los próximos 18 meses, se vuelve una realidad, producto de la agilidad en los procesos administrativos, lo cual permite que hoy este proyecto sea una realidad.

“Las palabras es fácil decirlas, pero cumplirlas es diferente, y el Gobierno está cumpliendo con el pueblo de Chimaltenango.”Maynor Mejía Diputado distrital por Chimaltenango

“Tuvieron que trascurrir 39 años, después de que el gobierno del presidente Romeo Lucas García construyó un hospital de prevención aquí en Chimaltenango. El agradecimiento es para el presidente Alejandro Giammattei, porque lo hizo en campaña sin saber que venía una pandemia”, comentó el diputado Mejía.

“Agradezco también al Gobierno de China (Taiwán) porque, si no hubiera sido por ustedes, este proyecto no fuera una realidad. Dios los bendiga; no tenemos cómo pagarles, pero todos los chimaltecos beneficiados con este hospital estaremos siempre agradecidos”, añadió.

18

meses durará la construcción del

moderno nosocomio.

Las autoridades de gobierno explicaron que, al concluir la construcción de este proyecto, la mayoría del personal que está asignado al antiguo centro hospitalario será traslado a este nuevo nosocomio, y el Ministerio de Salud Pública tendrá que contratar nuevos profesionales para mejorar la

atención de los chimaltecos.