Presidente constata avances de proyectos del MEM

Foto: Archivo

Un intercambio de experiencias para prevenir el ingreso al territorio nacional del Fusarium R4T, hongo que afecta las plantaciones de banano y plátano, así como conocer cómo manejar la plaga se realizó ayer en Guatemala.

La actividad continuará hoy con un simulacro, en el cual se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos. El ejercicio tendrá lugar en la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA), Bárcenas, Villa Nueva.

La orientación está dirigida al sector productivo, académico y público agrícola en la prevención de esta enfermedad y en los protocolos de actuación en caso entre al país, afirmó Raúl Rodas, director ejecutivo del Organismo Internacional y Regional de Seguridad Agropecuaria (Oirsa). En el encuentro de ayer, expertos de Taiwán, Costa Rica, Colombia, Oirsa y México disertaron sobre cómo prevenir y qué hacer en el manejo de la enfermedad.

Programas para evitar el mal en las fincas bananeras, cómo contener los brotes, medidas de bioseguridad para minimizar el riesgo y la evaluación del suelo y desechos orgánicos para inactivar el hongo fueron tópicos abordados.

Importante y necesario

El ministro de Agricultura comentó que el citado fruto es uno de los principales productos de exportación nacional. Genera alrededor de 1.3 millones de empleos, por lo que es importante prepararse para evitar la enfermedad.

En 2022 las ventas de banano en el mercado internacional sumaron US $942 millones, de acuerdo con el Banco de Guatemala, mientras en enero del año en curso se registran US $74.1 millones, US $5.8 millones más que el mismo mes del año pasado.