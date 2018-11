Presentan resultados de proyectos de desarrollo

Un total de 7 mil 370 proyectos de desarrollo impulsados en la región en los últimos 10 años están contenidos en el libro Una década de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, presentado en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Rebeca Grynspan, a cargo de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), recordó que el documento condensa las iniciativas de desarrollo, diseños de soluciones y las experiencias de las naciones del área.

“Es la historia de la acción colectiva fundada en la solidaridad entre los miembros de nuestra comunidad, en nuestra región y el resto del mundo, una solidaridad basada en el respeto mutuo y en la premisa de que no hay país tan rico que no pueda aprender, ni país tan pobre que no pueda enseñar”, manifestó Grynspan.

La cooperación sur-sur es un complemento y no un sustituto de otras formas de financiamiento de desarrollo, y la importancia del número de proyectos es porque también se refleja en los alcances en la población, recordó Michelle Prieto, subsecretaria de Cooperación Internacional de la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia (Segeplan). De los 7 mil 370 proyectos que contiene el libro, dijo Martín Rivero, coordinador de Cohesión Social y Cooperación Sur-Sur en la Segib, más de 6 mil son bilaterales y cerca de mil proyectos son de cooperación triangular.

Rivero se refirió además a la alineación de la Cooperación Sur-Sur con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un trabajo que comenzó antes de ser aprobada esta agenda de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas.

En ese sentido, no menos de 350 proyectos de la Cooperación Sur-Sur están alineados con los ODS 2 y 3 (hambre cero y salud y bienestar), 170 a los objetivos 8 y 9 (trabajo decente y crecimiento económico) y 130 al objetivo 16 (paz, justicia e instituciones sólidas).

Reunión de coordinadores de cooperación

Ayer, en el segundo día de trabajo, los coordinadores nacionales y responsables de cooperación concluyeron con la redacción final de la Declaración de Guatemala, en la cual los países iberoamericanos asumen el compromiso de combatir las desigualdades, poner fin a la pobreza y el hambre, entre otros que garanticen el cumplimiento de los ODS.

Programa de becas académicas

Un programa de becas académicas para estudiantes, profesores e investigadores, por un monto de un millón de euros (Q8 millones 730 mil), será presentado hoy por la Secretaría General Iberoamericana y la Fundación Carolina, con apoyo de España, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, anunció la entidad en un comunicado.

El programa, denominado Campus Iberoamérica, prevé ofrecer unas 200 mil oportunidades para 2020 y persigue impulsar la parte científica y académica, además de realizar prácticas laborales en los países de la región, de acuerdo con la Secretaría General Iberoamericana (Segib).

La iniciativa, que nació en 2014 como un mandato de las jefas y jefes de Estado y de Gobierno durante la XXIV Cumbre Iberoamericana, será presentada por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España, y por Rebeca Grynspan, titular de la Segib.