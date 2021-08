Presentan resultados de programa de empresas de alto crecimiento

Incremento en las rentas, productividad y caja experimentaron 15 empresas de 5 departamentos del país, que formaron la segunda cohorte del programa ScaleUp (Empresas de Alto Crecimiento) de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Los negocios registraron 54.1% de crecimiento promedio en sus ventas (US $2.5 millones) y generaron 115 empleos nuevos. Con estos resultados, el programa, en su edición 2021, benefició a 62 familias y coadyuvó con nuevas inversiones, por US $559,500, y el cumplimiento en el pago de US $769,500 en impuestos, según datos de Fundesa.

Durante 5 meses, las empresas de Alta Verapaz, Guatemala, Sacatepéquez, San Marcos y Quetzaltenango recibieron 7 talleres y 30 mentorías, lo cual redundó en la mejora del flujo de caja, su transformación digital y otros beneficios.

“El desafío de generar ecosistemas de innovación es integrar el esfuerzo que las empresas pueden hacer desde su ámbito más cercano y que las autoridades de Gobierno, instituciones locales, organizaciones de apoyo empresarial, medios de comunicación, sector financiero y universidades vean el crecimiento como un objetivo común”, dijo Juan Carlos Paiz, presidente de Fundesa.

Para la tercera cohorte, la fundación iniciará la convocatoria y proceso de aplicación en septiembre.