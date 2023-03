Presentan obra musical como convivencia y entretenimiento

Foto: ASasdASD

El Festival Estéreo Picnic, en Bogotá, Colombia, está a la vuelta de la esquina. Serán cuatro días en que los asistentes formarán parte de un mundo distinto que este año promete ser una edición histórica. El festival ofrecerá variedad de sonidos para todos los gustos. Aunque una de sus características es la música rock, alternativa y pop, en esta ocasión también apuesta por el género urbano y el rap.

La oferta del primer día del festival apunta a un público fanático del rock, con Twenty One Pilots a la cabeza del cartel y seguido por The 1975, Wallows, Cigarrettes After Sex. Continúa una mezcla de rock y electrónica, con las propuestas de Tame Impala o Cut Copy.

Si lo que se busca es la fiesta, el segundo día del festival es uno de los que no se puede perder. Estará Drake ofreciendo la mezcla de rap y R&B, y el sonido urbano con un toque de flamenco que ofrece Rosalía. Blondie, Willow, Tove Lo, Salt Cathedral, deleitarán ese día con sus notas pop indie, y, para finalizar la noche, Jerry Rivera, concluír con una buena fiesta latina.

El tercer día promete deleitar a los amantes de la música electrónica: The Chemical Brothers, Armin van Buuren, Moderat y Gorgon City son algunos de los que pisarán los escenarios del sábado 25. Para terminar y despedirnos de los cuatro días del festival, el domingo 26 espera un público más joven, con las presentaciones de Billie Elish y Lil Nas X, y las demás apuestas pop que podrá encontrar ese día como: Morat, Conan Gray, Dominic Fike o

Elsa y El Mar.

Las entradas para el festival aún están disponibles, en combos e individuales. Si desea más información, visite la pagina oficial www.festivalestereopicnicnic.com y sus redes sociales, instagram: @festereopicnic y facebook: Festival Estereo Picnic.