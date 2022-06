Presentan nuevas opciones gastronómicas

Bajo el innovador concepto Build your own, el restaurante The Market, del Hotel Real InterContinental, ofrece nuevos platillos y opciones para los desayunos; siempre con ingredientes frescos y saludables.

La nueva propuesta gastronómica incluye platos fuertes, opciones dulces y una variedad de batidos para recargar de energía el día.

“Hemos creado la carta de desayunos más completa, divertida y trendy de toda la ciudad, esperando poder satisfacer desde los paladares más gurmé hasta las familias más aventureras”, expresó Manuel Sierra, gerente general de Real InterContinental Guatemala.

Entre lo novedoso está el Croque Paris, jamón cocido, queso Gruyère, espárragos y huevos pochados sobre tostada de croissant. El Burrito mañanero, con tiras de res marinada en especias de mocha y una salsa BBQ de chocolate. Además, el Burrata Bar, con queso burrata cremoso, tomates orgánicos, pesto de albahaca y focaccia casera.

También se encuentran los Super bowls como el Tiene tumbao, con una combinación de guanaba, melón, banano, fresca, leche de almendra, tamarindo, yogur griego y un toque de leche condensada. El único Levanta zombies, mix de avena, yogur griego, banano, manzana, dátiles, pistachos, higos, semillas de linaza y miel.

