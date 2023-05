Presentan Durmiendo en el Museo

Para todos los amantes de la música del Príncipe de la canción, la productora NiuMark informó que el próximo 18 de mayo presentará un tributo sinfónico a José José, en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a partir de las 20:00. El homenaje estará a cargo del mexicano Pablo Marentes y el Sistema de Orquestas de Guatemala (SOG), quienes interpretarán éxitos como El triste, La nave del olvido, El amar y el querer, Quiero perderme contigo, Almohada, He renunciado a ti, Lo que no fue no será, Preso, Vamos a darnos tiempo, Lo pasado pasado, entre otros. Los arreglos musicales han sido elaborados por el maestro Minor Estrada, quien también dirigirá al SOG. Los boletos están a la venta en www.tickt.live y los precios son: Platea, Q350; balcón I, Q315 y balcón II, Q275.

Si desean conocer más acerca de Pablo Marentes, pueden visitar sus redes sociales FB @pablomarentes e Instagram @pablomarentesoficial y del Sistema de Orquestas @SOG.GUATE

Para adquirir sus boletos escanee el QR