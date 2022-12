Presentan banda sonora de película de Whitney Houston

Cortesía: Sony Music

El filme biográfico Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody será estrenado el 23 de diciembre y RCA Records ha presentado antes la banda sonora oficial de 35 canciones.

Con música que abarca dos décadas de la legendaria carrera de la cantante estadounidense, I Wanna Dance With Somebody (The Movie: Whitney New, Classic and Reimagined) incluye dos horas de versiones originales y remezcladas de melodías con invitados especiales como BeBe Winans, Clean Bandit, Kygo, Lucky Daye, SG Lewis, Samaria, Jax Jones, Leikeli47, P2J, Oxlade, Pheelz, entre otros.

“Creemos que los fanes estarán emocionados de escuchar música increíble que conocen y aman, así como algunas canciones nunca antes lanzadas como Far Enough y Don’t Cry For Me”, indicó Pat Houston, presidente del Estate of Whitney E. Houston. Por su parte, el productor y compositor musical estadounidense Rodney Jerkins expresó: “Estoy emocionado de que los seguidores y la próxima generación experimenten la grandeza de Whitney y lo que su voz significó y aún significa para todos nosotros”.

Legacy Recordings, en cooperación con Estate of Whitney E. Houston lanzarán el próximo 10 de febrero los primeros dos álbumes de estudio del ícono en vinilo, con el empaque original y una edición exclusiva de Target, ambos disponibles para prepedido en https://bio.to/77E78O