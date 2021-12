Precio del café genera buenas expectativas

La cosecha de café 2021-2022 se ha iniciado en Guatemala y para este período se proyecta una producción de 4.3 millones de quintales oro, de acuerdo con la Asociación Nacional del Café (Anacafé).

Aunque el pronóstico de producción significaría una baja de 8 por ciento respecto de los 4 700 000 de quintales del año cafetero 2020-2021, el alza en el mercado internacional que experimenta el grano compensará la cosecha, indicó el presidente de Anacafé, Juan Luis Barrios.

Anacafé proyecta que el valor del grano estará por arriba del promedio de los cinco años anteriores. Foto: Herbert García

El valor establecido por el contrato C, en la Bolsa de Nueva York, ha reflejado dinamismo en 2021. Hasta julio se mantenía sobre los US $150 el quintal, pero a finales de ese mes comenzó un alza que llegó a sobrepasar los US $200; incluso en la primera semana de diciembre alcanzó los US $250. Actualmente, el quintal se mantiene sobre los US $230.

“Lo más importante es que cuando se dan estos picos, los productores tenemos la oportunidad de limpiar algunas deudas y si estamos sólidos en las finanzas podemos empezar a invertir en las plantaciones para incrementar la productividad, siempre manteniendo la calidad del café”, refirió el directivo.

El aumento en el costo en el mercado internacional obedece a los efectos del cambio climático en Brasil, el principal productor en el mundo. Barrios lamentó la situación que experimentan los caficultores en el país sudamericano, un fenómeno que, dijo, tardará en recuperarse.

4.3 millones de quintales produciría Guatemala en el período 2021-2022.

En tanto se sobrepone la producción en Brasil, los precios se mantendrán altos, lo que favorecerá a los 125 000 caficultores guatemaltecos. “Aunque es impredecible, debido a la volatilidad del contrato C, estamos estimando que estará por arriba del promedio de los cinco años anteriores”, confió el presidente de Anacafé.

La última cosecha creció 14.4 por ciento en comparación con el período 2019-2020 (de 4.1 millones de quintales) y aumentó 34.5 por ciento en concepto de divisas por exportaciones, al pasar de US $657.03 millones a US $886.2 millones.

Estados Unidos, con 39.1 por ciento; Canadá, 10.7 por ciento; Japón, 8.8 por ciento; Bélgica, 8.8 por ciento; China, 7.1 por ciento; Alemania, 5 por ciento; Corea del Sur, 4.3 por ciento; Italia, 3.6 por ciento; Taiwán, 1.5 por ciento, y Australia, 1.4 por ciento fueron los 10 principales destinos del grano nacional en la última cosecha.

250 dólares es el precio más alto del quintal, el cual se registró a inicios de diciembre.

Para continuar posicionando la producción local, considerada una de las mejores del mundo, Anacafé implementó este año acciones como el Programa Rentabilidad Sustentable del Sector Café de Guatemala, el cual impulsa la conversión de las unidades productivas a empresas cafetaleras rentables y competitivas.

También trabajó en la nueva imagen Guatemalan Coffees, que permitirá llegar y conquistar al consumidor final en el mercado internacional, creando enlaces y vínculos emotivos hacia el Café de Guatemala, según la Asociación.