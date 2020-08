¿Por qué queremos tanto a House?

En la oferta de la plataforma de streaming, destacan estas cinco joyas de la ficción y el documental.

Dentro del mar de películas, documentales y series que Amazon Prime Video ofrece a sus 150 millones de suscriptores en el mundo, existen joyas que ponen a Guatemala sobre la superficie. Ya sea en sus historias, sus directores, sus productores o sus actores, nuestro país se hace presente en estos cinco filmes que, además, han logrado reconocimiento internacional.

Ovnis en Zacapa

En una mezcla de thriller, comedia y ciencia ficción, este filme, dirigido por Marcos Machado, reúne talento de Guatemala, México y Costa Rica. La película se basa en los supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados, reportados en el nororiente del país; así como en el trabajo que un profesor universitario y el equipo de un programa amarillista emprende para darles una explicación lógica. Domingo Lemus, Daneri Gudiel, Alejandra Estrada, Roberto Díaz Gomar y Douglas Vásquez son parte del elenco de esta cinta que consiguió el premio a Mejor Ópera Prima y Mejor Guion en el Festival de Cine Fantástico Freakemacine, de La Coruña, en 2015.

Las Marimbas del Infierno

El guatemalteco-mexicano Julio Hernández Cordón escribe y dirige la historia de Alfonso, un repartidor y marimbista, quien junto a Blacko, un pionero de la escena del heavy metal underground en Guatemala, crea una fusión musical poco convencional. Aunque en su camino también se cruza el Chiqulín, un joven delincuente con pretensiones de cantante, que es interpretado por el fallecido Víctor Hugo Monterroso. Antes de llegar a Amazon Prime Video, este filme de 2010 transitó, y con gran éxito, por los festivales de cine de Toulouse, Miami y Morelia, entre otros.

500 Years

En 500 Years, la periodista estadounidense Pamela Yates se adentra en la resistencia guatemalteca, por medio de acciones y perspectivas del pueblo maya. La tercera parte de su trilogía centrada en Guatemala aborda, mediante imágenes de archivo y testimonios de activistas, detractores y víctimas, desde un histórico juicio por genocidio hasta el derrocamiento de un presidente. Estrenado en Sundance, en 2017, el filme también fue proyectado en Inglaterra, España, EE. UU., Argentina y Colombia.

Living on One Dollar

En 2013, Chris Temple, Zach Ingrasci, Sean Leonard y Ryan Christoffersen decidieron experimentar en carne propia cómo es vivir con US $1 al día, en Guatemala. Durante 56 jornadas, estos jóvenes estudiantes comieron, durmieron y trabajaron como lo hacen los vecinos de Peña Blanca, en Chiquimula. Living on One Dollar retrata la dura realidad de la pobreza, pero también la amabilidad y gran corazón de los pobladores. Este documental recibió la alabanza del público internacional y de voces tan conocidas como la de Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006.

La Jaula de Oro

Esta cinta, del mexicano Diego Quemada-Diez, no solo recoge locaciones guatemaltecas, sino que cuenta con un equipo de actores nacionales que encarnan el crudo viaje de la migración. La Jaula de Oro encierra la historia de tres adolescentes que emprenden el duro camino hacia el “sueño americano”, marcado por la amistad, la solidaridad, el miedo, la injusticia y el dolor. Por esta cinta, Brandon López obtuvo el Ariel al mejor actor; mientras que Karen Martínez se hizo con el premio a la mejor interpretación en la sección Una cierta mirada (Cannes).