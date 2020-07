Plantearán techo presupuestario de Q96 millardos para 2021

Del 2 al 30 de este mes estará abierta la convocatoria para estudiantes de maestría o doctorado que quieran postular sus proyectos investigativos para los Premios de Investigación para América Latina (LARA, por sus siglas en inglés), un programa financiado por Google.

La compañía informática dio a conocer que se otorgarán hasta US $500 mil (Q3.8 millones) por cada proyecto. El objetivo de la iniciativa es fortalecer la conexión entre la investigación, la economía y la sociedad.

El beneficio también alcanza a los asesores, de tal cuenta que los estudiantes recibirán al mes US $1 mil 200 (Q9 mil 240) y los profesores, US $750 (Q5 mil 698); eso en el caso de los trabajos de doctorado. Para los estudios de maestría serán US $750 y US $675 (Q5 mil 197) mensuales, respectivamente.

Las áreas

Los campos de investigación que cubre LARA este año son salud/Covid-19; geo/mapas; interacción entre humanos y computadoras; recuperación, extracción y organización de información; internet de las cosas (incluidas ciudades inteligentes), así como aprendizaje automático y minería de datos.

También estudios sobre dispositivos móviles, procesamiento natural del lenguaje, interfaces físicas y experiencias inmersivas, privacidad y temas relacionados con las búsquedas en la web, Los proyectos serán seleccionados por expertos del Centro de Ingeniería Belo Horizonte de Google, informó la empresa.

Las propuestas se reciben en https://cseduapplication.withgoogle.com/applications/lara2020/