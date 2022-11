Pintura, futbol y cine, unidos en una misma marca

Foto: UFM

La denominada Acton Pitch Competition ofrece la oportunidad a emprendedores de financiar un proyecto por montos de US $100 mil hasta US $1 millón de capital, por medio de la maestría Acton MBA in Entrepreneurship, de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), dirigida a alumnos y exalumnos de Guatemala, España y Texas, Estados Unidos.

El director de la maestría, Hugo Diaz, explicó que los estudiantes tendrán una experiencia académica internacional en un ambiente propicio para generar una visión global y vivir una experiencia intercultural.

Agregó que el programa de maestría cuenta con el pénsum de estudios que gira en torno a las distintas etapas de negocio por las cuales atraviesa un emprendedor, desde la identificación de la oportunidad de negocios, su lanzamiento, crecimiento y cosecha.

La competencia se realizará el 9 de diciembre con la participación de 11 alumnos y 7 exalumnos de los restantes campus de Acton MBA en el Campus UFM de Madrid, con 16 proyectos diferentes.