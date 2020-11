Películas para recordar a Sean Connery

La filmografía del intérprete escocés va más allá de la saga de James Bond.

La imagen de Sean Connery vestido de esmoquin, con un cigarro en la boca y una mirada despreocupada, mientras pronuncia “Bond…James Bond”, en la cinta Dr. No, es parte de los anales del cine. Sin embargo, el actor escocés, fallecido el sábado pasado, a los 90 años, fue mucho más que el agente 007, y sus casi 60 años delante de las cámaras son prueba de ello. Estas cinco películas dan cuenta de algunos de los roles más icónicos de este Sir de la

interpretación.

The Untouchables (1987)

El papel de Jim Malone en la cinta de Brian de Palma, The Untouchables, le dio a Sean Connery el único Oscar de su carrera. El escocés se llevó la estatuilla al Mejor Actor de Reparto por interpretar a un policía de la vieja escuela que, durante la época de la Ley Seca en EE. UU., comienza a ayudar al agente federal Elliot Ness (Kevin Costner), con el fin de atrapar a Al Capone. Tanto Costner como Robert de Niro, sus compañeros en este filme, lamentaron su muerte este fin de semana, a la vez que alabaron su trabajo. La película está disponible para renta en Apple TV.

The Man Who Would Be King (1975)

Durante una entrevista con el diario escocés The Sunday Post, en 2015, Connery confesó que aunque le tenía mucho cariño a todos los filmes en los que había actuado, tenía un favorito: The Man Who Would Be King. En esta cinta de historia y aventura de John Huston, el actor encarnó a Daniel Davrot, uno de los dos suboficiales británicos que se lanzan a conquistar el reino de Kafiristán, y donde llega ser confundido con una deidad. Este título es parte del catálogo de la plataforma Filmin.

Der Name der Rose (1986)

Basada en la novela homónima, de Umberto Eco, Der Name der Rose presenta a Connery en el papel de William de Bakersville, un fraile que, desde una abadía alejada, investiga una serie de muertes misteriosas. El papel de ese hombre con dotes detectivescas y altas dosis de sabiduría en cada uno de sus diálogos, le dio al intérprete un Bafta al Mejor Actor. El filme puede verse en HBO Go.

Indiana Jones and The Last Crusade (1989)

En Indiana Jones and The Last Crusade, el escocés se convirtió en Henry Jones, el padre del arqueólogo aventurero Indiana Jones (Harrison Ford). Al saber de la incorporación del papá de Indy a la historia, el director Steven Spielberg pensó inmediatamente en Connery, pero este rechazó el papel por ser solo 12 años mayor que Ford. Más tarde cambió su decisión y ayudó a construir su rol, inspirado en el explorador Richard Francis Burton. Vea la película en Netflix.

Dr. No (1962)

Para el público y una buena cantidad de críticos, Connery es el mejor James Bond de la historia. De lo que no hay duda, es que fue el primer actor en ponerse en la piel de este agente secreto en la pantalla grande, con el filme Dr. No. Para esa época, el intérprete tenía ya casi 10 años de moverse en el circulo de la actuación, pero sin ningún papel trascendental. Sin embargo, sus movimientos masculinos y su actitud en una entrevista conquistaron a los productores de la cinta. El título está disponible para renta en Apple TV.