Pascal Archambault compartirá sus conocimientos

La banda estadounidense Black Eyed Peas presenta su noveno álbum de larga duración: Elevation. El material discográfico de 15 temas combina hip-hop, latín, R&B, electrónica y trap.

El primer sencillo lanzado fue Simply the Best, junto a Anitta & El Alfa. Otro tema del disco es Muévelo, del puertorriqueño Anuel AA & Marshall Jefferson. En esta producción discográfica, el grupo se une a Daddy Yankee en el éxito de reguetón Bailar contigo, mientras que Nicky Jam enciende los ritmos con Get Down.

En Filipina Queen se unen a J. Rey Soul y ofrecen un ritmo irresistible. Nicole Scherzinger presta su poderosa voz a No One Loves Me, y Black Eyed Peas y Ozuna cierran el álbum juntos en L.o.v.e.