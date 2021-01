Para 2021, Netflix anuncia 70 películas llenas de estrellas de Hollywood

Lana del Rey confirmó que el 19 de marzo publicará su nuevo disco de estudio, Chemtrails Over The Country Club, del que en paralelo anticipó la lista de canciones y el cuidado videoclip del tema que le da nombre.

La artista también desveló a través de sus redes sociales la portada del álbum, en la que aparece rodeada por sus mejores amigas, según explicó en un mensaje que quiso anticiparse a una posible polémica en torno a la falta de diversidad racial mostrada en la misma.

“En 11 años de trabajo siempre he sido extremadamente inclusiva sin siquiera intentarlo. Mis mejores amigos son raperos, mis novios lo han sido. Mis amigos más queridos han venido de todas partes, así que antes de que vuelvas a hacer comentarios sobre un problema con personas de color o mujeres de color, no soy yo quien asalta la capital. Estoy literalmente cambiando el mundo al poner mi vida, mis pensamientos y mi amor sobre la mesa. Respétalo”, escribió.

No es el único mensaje en el que la artista estadounidense aludió de alguna manera al reciente asalto al Capitolio en Washington D.C. por partidarios del presidente, Donald Trump, contra el que ha sido muy crítica.

“Siempre hay confusión y agitación y, en medio de ella, siempre hay música hermosa también presentando mi nuevo álbum”, señala por ejemplo en el texto inicial de presentación de su nuevo material, que formará parte de su séptimo disco de estudio, grabado como su antecesor en colaboración con Jack Antonoff.

Serán 11 los cortes que incluya. Por este orden: White Dress, Chemtrails Over The Country Club, Tulsa Jesus Freak, Let Me Love You Like A Woman, Wild At Heart, Dark But Just A Game, Not All Who Wander Are Lost, Yosemite, Breaking Up Slowly, Dance Till We Die y For Free.

El álbum que toma el relevo al aplaudido Norman Fucking Rockwell (2019), considerado uno de los mejores de ese año, llegará al mercado varios meses después de la fecha estimada inicialmente a causa del cierre temporal de las plantas de prensado de vinilos.

De hecho, hace unos meses ya dio a conocer el primero de los anticipos, Let Me Love You Like a Woman, corte pausado, con cierta resonancia onírica y mínima instrumentación, que reposa sobre todo en el piano y en la voz de su intérprete.

Desde el inicio de su carrera en 2012, con el exitoso Born To Die, la estadounidense se ha mostrado muy activa en términos discográficos, con la publicación de prácticamente un disco cada un año o dos años.