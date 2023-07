Países Bajos impone su jerarquía, Suecia se lleva un susto y Francia empata sin goles

Fotos: EFE

La subcampeona Países Bajos hizo valer su jerarquía y se impuso (1-0) a la debutante Portugal, en la cuarta jornada del Mundial de futbol femenino de Australia y Nueva Zelanda, mientras Suecia se llevó un susto aunque ganó, y Francia cedió un empate sin goles contra Jamaica.

La selección de Países Bajos cosechó una victoria por la mínima gracias al gol más rápido marcado hasta el momento en el campeonato, un certero cabezazo a los 13 minutos de Stefanie Van der Gragt, en el segundo partido del grupo E, celebrado en el estadio de Dunedin, en la Isla Sur de

En la primera jornada del grupo G, Suecia, una de las grandes potencias de este Mundial, se llevó un susto al sufrir un gol histórico de la vigente campeona africana Sudáfrica, anotado por la mediocampista Hildah Magaia.

Francia y Jamaica no salieron de un empate sin goles en el estadio de Sídney en el primer partido del grupo F y el último de este domingo. Las francesas, otras de las favoritas en coronarse campeonas, no lograron encontrar su mejor versión y, pese a la superioridad en el campo, no pudo encontrar su camino hacia el gol.

