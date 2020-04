Pablo Alborán: “Hay que asimilar que el mundo va a cambiar”

Miembros de Oasis, Supergrass y The Libertines participan en el proyecto Tim´s Twitter Listening Party impulsado por el cantante de The Charlatans, Tim Burgess, durante el confinamiento, y en el que grupos de música comentan algunos de sus discos en Twitter con el fin de “escuchar álbumes juntos, separados”.

Según ha confirmado el propio Burgess en su cuenta de Twitter, para participar será necesario comenzar cada álbum a la hora y fechas indicadas en la pagina web timstwitterlisteningparty.com y seguir la etiqueta #timstwitterlisteningparty, a través del cual integrantes de la banda compositora lo irán comentando en tiempo real y donde el resto de usuarios podrá hacer preguntas sobre el disco en cuestión.

Up The Brackett, de The Libertines, mañana; Version, de Mark Ronson, el jueves 16, o I Should Coco, de Supergrass, el sábado 18, son algunas de las publicaciones seleccionadas para varias de las 18 “fiestas auditivas” programadas para esta semana.

Habrá más citas la siguiente, entre otros, con el ex-guitarrista de Oasis Paul Arthurs comentando Be Here Now, el 23 de abril, o con el grupo de electrónica The Chemical Brothers hablando sobre Dig Your Own Hole, un día después.

Las sesiones anteriores, con miembros de grupos como Blur, Pulp, New Order o Franz Ferdinand, han llevado al sitio web timstwitterlisteningparty.com a obtener más de un millón de visitas, razón por la que Tim Burgess ha anunciado que habilitará una opción en la página web donde se puedan comprar, únicamente a tiendas de discos independientes, aquellos álbumes que formen parte de la iniciativa.

*EFE