Ozuna abrirá la final de la Copa del Rey

Foto: Cortesía DC Comics

DC Comics tiene una larga historia de incorporar personajes animales en sus historias de superhéroes. Estos personajes a menudo se representan con superpoderes o habilidades, y se les conoce colectivamente como Supermascotas (Super Pets).

Uno de los primeros equipos dignos de mencionar es la Legión de Supermascotas (Legion of Super-Pets). Este grupo se presentó por primera vez en 1962 en Adventure Comics #293 y consiste en un grupo de animales con superpoderes que se unen para luchar contra el crimen. Los miembros originales incluían a Krypto, el Superperro; Streaky, la Supergata; Beppo, el Supermono, y Comet, el Supercaballo, y más tarde se unió el alienígena Proty II, que puede cambiar de forma.

Krypto, que es el perro de Superman, tiene la capacidad de volar, tiene una gran fuerza y es invulnerable. Streaky, la gata de Supergirl, obtuvo sus poderes al exponerse a Kryptonita X, lo que le dio la capacidad de volar y una gran fuerza. Beppo, un mono de Kriptón, tiene poderes similares a los de Krypto.

La presencia de las supermascotas agrega una capa adicional de diversión y emoción a las historias del universo DC.

Comet, que pertenece a Supergirl, tiene la capacidad de volar y una gran fuerza, pero también posee la capacidad adicional de comunicarse telepáticamente con los caballos. La Legión de Supermascotas ha tenido muchas aventuras en los cómics y también ha aparecido en series animadas y en una película titulada DC League of Super-Pets (2022).

Otro equipo notable apareció en DC Super Friends #14 (2009), conformado por Krypto, Streaky, Beppo, Ace the Bat-Hound (Ace, el Bati-Sabueso), Topo, y Jumpa the Kanga, que es el canguro mascota de Wonder Woman.

Ace the Bat-Hound, que apareció por primera vez en Batman #92 en 1955, tiene sentidos aguzados y está entrenado para luchar junto a Batman. Topo, el pulpo mascota de Aquaman, apareció por primera vez en Adventure Comics #229 en 1956 y ostenta la capacidad de manipular el agua y comunicarse telepáticamente con criaturas acuáticas. Jumpa tiene una gran fuerza y la capacidad de saltar grandes distancias.

Aparte de las ya mencionadas, el universo de DC Comics está poblado de supermascotas como Rex the Wonder Dog; Storm, el caballito de mar gigante de Aquaman; Fuzzy the Krypto Mouse y Flexi the Plastic Bird.

A lo largo de su trayectoria, las supermascotas han sido una faceta muy fantasiosa del universo DC, y por lo mismo su presencia en la continuidad ha sido intermitente, dependiendo de cuánto realismo busque la visión creativa editorial del momento. Algo que no se cuestiona es que la inclusión de estos personajes animales agrega una capa adicional de diversión y emoción a las historias, y ha ayudado a que el mundo de DC Comics sea aún más imaginativo y atractivo.