Ordenan endurecer control en cárceles

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que el COVID-19 no debe ser comparado con una gripe común, pero admitió que las medidas de prevención para evitar el contagio son similares.

“Si me piden sugerencias para prevenir este virus, daría consejos similares que en una gripe: lavar las manos, no tocar la cara con las manos… en ausencia de una vacuna, y aunque científicamente no sea igual a la gripe, los principios de prevención son los mismos”, señaló.

La OMS añadió como otra medida básica para prevenir el mal taparse con el brazo al toser y estornudar, no con la mano, como comúnmente se hace. San José, EFE