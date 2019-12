Orden Vicepresidencial a oficiales del Ejército

Los programas impulsados por el Gobierno este año contribuyeron a mejorar la enseñanza.

Con el objetivo de promover la formación profesional docente, que contribuya a mejorar la calidad y dar apoyo a instituciones sociales que apoyan la enseñanza, el Ministerio de Educación (Mineduc) informó que este año fueron erogados Q964.7 millones, que también incluyen programas de preparación para niños y adolescentes.

El Mineduc reportó no menos de 8 programas educativos que contaron con dicho respaldo financiero para su funcionamiento, entre los que se destaca el Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa), que recibió Q199.2 millones, y los institutos por Cooperativa, a los que se les acreditó Q188.6 millones.

Además, el beneficio fue para la subvención de asociaciones, fundaciones y organizaciones que prestan servicios educativos gratuitos, como Fe y Alegría y Don Bosco, entre otras, que recibieron Q136.9 millones.

“Esta decisión fue una oportunidad extraordinaria para servir al país en el campo educativo, en el cual me he desempeñado durante muchos años.” Oscar Hugo López

Titular del Ministerio de Educación

El Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (Padep/d) contó con Q99.9 millones, de los cuales Q44.4 millones fueron para el nivel de profesorado y Q55.5 millones para licenciatura.

Además, el Programa de Formación Inicial Docente (FID), que trata de la formación universitaria, contó con Q25.7 millones; mientras que para equipamiento de institutos de Educación Básica con Orientación Experimental se destinó Q21.8 millones.

En Becas por Alimentación, Becas de Educación Especial y la Bolsa de Estudio se invirtió Q58.6 millones, y a la Dirección General de Educación Física (Digef) le correspondió Q234 millones.

Las Organizaciones de Padres de Familia son las encargadas de administrar los recursos para la alimentación escolar.

Una gran experiencia

El ministro de Educación, Oscar Hugo López, mencionó en una columna publicada en el Diario de Centro América que cuando aceptó el cargo no dimensionó el alcance del puesto como titular del Mineduc: “Esta decisión fue una oportunidad extraordinaria para servir al país en el campo educativo, en el cual me he desempeñado a través de los años”.

El funcionario expuso que está terminando su período de cuatro años sin ser interpelado ni señalado por actos fuera de la ley, contando con el respeto del Legislativo, del Ejecutivo y del sector sindical.

Acción comunitaria

El Gobierno, mediante el Ministerio de Educación (Mineduc), impulsó los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Temprano (Cecodit), del Programa Acompáñame a Crecer, con 382 centros establecidos este año en cinco departamentos priorizados: Sololá, Alta Verapaz, Chiquimula, Quiché y Totonicapán. Con acciones como las mencionadas, el Ejecutivo no escatimó esfuerzos para mejorar la calidad educativa. Otro de los grandes logros fue la integración de las Organizaciones de Padres de Familia, que son las entidades que administran los recursos destinados para la alimentación escolar, con lo cual se transparenta el uso del presupuesto destinado para dicho fin. Además, se fortaleció la Ley de Alimentación Escolar en todos los centros de enseñanza del país.