Oficializan nuevo Sistema de Alerta

Gobernante recomienda continuar con medidas de prevención.

El presidente Alejandro Giammattei informó ayer a la población guatemalteca, mediante un comunicado oficial, su decisión de no solicitar la prórroga del Estado de Calamidad por la pandemia de coronavirus, y posteriormente dirigió el Gabinete de Ministros, de forma virtual, para fortalecer protocolos sanitarios para una reapertura responsable del país.

“Después de un análisis exhaustivo durante las últimas semanas, luego de escuchar a la población, así como a los distintos sectores del país, junto a los ministros he decidido no solicitar la prórroga del Estado de Calamidad”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Asimismo, durante una entrevista en Emisoras Unidas, el Jefe de Estado explicó que esta decisión se había tomado hace cuatro semanas y que él lo anunció antes de solicitar la ultima extensión de dicho estado.

Presidente de la República

Explicó que en el último mes se han venido haciendo varios cambios en acuerdos gubernativos y ministeriales que puedan tener concordancia con las leyes y que permitan el trabajo de los ministerios para continuar haciendo frente a la pandemia.

El Estado de Calamidad se declaró el 5 de marzo, antes de que se confirmara el primer caso de coronavirus en Guatemala, y se implementó para atender la emergencia de esta enfermedad. Posteriormente se solicitaron prórroga, por 30 días, en abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

Reunión del Gabinete

Por la tarde, el gobernante dirigió una reunión con el Gabinete de Gobierno para discutir las medidas que se implementarán a partir del 1 de octubre para prevenir contagios de Covid-19.

“Han sido siete meses de duro trabajo, pero estoy seguro que vamos por el camino correcto junto a un equipo que, con su labor incansable, mostraron valentía y lealtad en favor de la población guatemalteca”, indicó el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter tras el encuentro. También hablaron varios ministros al concluir la reunión. Antonio Malouf, ministro de Economía, hizo un llamado a la población para continuar con las medidas de prevención.

5 de marzo, fecha en que el Gobierno declaró Estado de Calamidad.

“Es importante que, a pesar de que no se prorroga el Estado de Calamidad, cumplamos con las disposiciones que van a salir publicadas mañana (hoy). Habrá un poco más de libertad para los guatemaltecos, pero eso no significa que no guardemos nuestra distancia y que dejemos de usar la mascarilla”, subrayó Malouf.

El titular del Mineco, Antonio Malouf, uno de los ministros que participó en la reunión de Gabinete, calificó como importante continuar respetando las disposiciones.

El titular de la cartera de Trabajo, Rafael Rodríguez, señaló que se coordinarán con las autoridades de Gobernación y Salud “para hacer operativos comunes para supervisar que se estén cumpliendo las medidas” para prevenir nuevos contagios.

7 meses duró el Estado de Calamidad decretado para contener y combatir el coronavirus.

“Todo el equipo de ministros estamos comprometidos a trabajar en torno a la epidemia. Estamos trabajando fuertemente para establecer acciones y estrategias conjuntas. El trabajo con los gobernadores, alcaldes y líderes sociales y comunitarios es bien importante”, indicó Amalia Flores, ministra de Salud.

Durante la reunión de ministros se indicó que el Sistema de Salud está preparado para atender una posible segunda ola de contagios.

Destacó que el Sistema de Salud está preparado para atender una posible segunda ola de contagios: se han equipado los servicios hospitalarios, aumentado el número de camas y fortalecido la atención primaria,

añadió.

Mandatario informa que su salud es estable

Para informar a la población sobre su estado de salud, el presidente Alejandro Giammattei comentó ayer que ya se encuentra mejor y que sus niveles de oxígeno han sido estables, así como otros signos vitales que reflejan su reposición ante el coronavirus (Covid-19).

Además de fortalecer los protocolos sanitarios, el Gobierno fortalece la estrategia económica para una reapertura responsable.

“Ya me estoy reponiendo. Mi pulso está bien y la carga viral es prácticamente la mínima, es decir que ya no podría contagiar a nadie”, comentó el mandatario durante una entrevista radial.

Agregó que las consecuencias de la enfermedad, como el dolor de cuerpo y los malestares estomacales han persistido, aunque con menor fuerza que al principio de la enfermedad, por lo que continúa ingiriendo medicamentos y sales de rehidratación oral.

1 de octubre, iniciarán las nuevas disposiciones de reapertura del país.

“La fatiga y el cansancio son de los síntomas que más cuesta que pasen, pero aparte de eso me mantengo bien”, reiteró el gobernante.

Finalmente, dijo que en los próximos días se volverá a realizar la prueba para la detección del Covid-19, y espera que el resultado ya sea negativo. Con información de Luis Carrillo y Rodrigo Pérez