Obie Bermúdez le brinda “alegría” a la pandemia con “Veo veo”

La actriz estadounidense Shirley Knight, quien fue nominada en dos ocasiones a los Óscar y que trabajó a las órdenes de cineastas como Francis Ford Coppola o Sidney Lumet, falleció hoy a los 83 años.

Knight murió en San Marcos (Texas, EE.UU.) en casa de su hija, la también actriz Kaitlin Hopkins. “Querida mamá, esta mañana del 22 de abril falleciste y tu dulce alma nos dejó por un lugar mejor. Estaba a tu lado cuando te fuiste de forma tranquila. Para mí, fuiste ‘simplemente mamá’ (…) y para tusfans fuiste Shirley Knight”, escribió Hopkins en su cuenta de Facebook.

Hopkins no dio a conocer la causa del fallecimiento de su madre. Knight (Goessel, EE.UU., 1936) fue candidata al Óscar a la mejor actriz de reparto en dos ocasiones por The Dark at the Top of the Stairs (1960), del director Delbert Mann y con Robert Preston y Dorothy McGuire como protagonistas; y por Sweet Bird of Youth (1962), adaptación de la obra teatral de Tennessee Williams a cargo de Richard Brooks y con Paul Newman como estrella.

En su larga carrera cinematográfica, esta actriz, que también se desempeñó en televisión y teatro (hizo muchas adaptaciones de Tennessee Williams), trabajó para cineastas de prestigio como Francis Ford Coppola (The Rain People, 1969), Sidney Lumet (The Group, 1966), Richard Lester (Petulia, 1968) y Franco Zeffirelli (Endless Love, 1981).

En la última parte de su carrera en la gran pantalla logró papeles secundarios en películas como As Good as It Gets (1997), que protagonizaron Jack Nicholson y Helen Hunt; y Angel Eyes (2001), del director mexicano Luis Mandoki y con la latina Jennifer López liderando el elenco.

Respecto a la televisión, Knight se llevó un Golden Globe a la mejor actriz de reparto por Indictment: The McMartin Trial (1995). Y también ganó tres Emmy: mejor actriz secundaria de una serie limitada por Indictment: The McMartin Trial, y mejor actriz invitada en una serie dramática por Thirtysomething (1987-1991) y NYPD Blue (1993-2005).

*EFE