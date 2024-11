Oasis amplía su gira mundial a Latinoamérica con conciertos en Argentina, Chile y Brasil

EFE, Artes

Quincy Jones, cantante, arreglista y productor de las mayores estrellas de la música de las últimas décadas, falleció en California, informó ayer su promotor Arnold Robinson en un comunicado.

“Con el corazón lleno, pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”, dijo la familia Jones en el documento.

“Era verdaderamente único y lo echaremos de menos profundamente; nos reconforta y enorgullece enormemente saber que el amor y la alegría, que eran la esencia de su ser, fueron compartidos con el mundo a través de todo lo que creó. A través de su música y su amor sin límites, el corazón de Quincy Jones latirá por la eternidad”, agregaron.

Su legado

Educado en el mundo del jazz, Jones se convirtió en una de las figuras más prominentes de la música pop. Se inició en el espectáculo como trompetista y también como pianista, evolucionando pronto a compositor, instrumentista y director de orquesta.

En 1985, Jones llegó a los titulares internacionales como productor de We Are the World de USA for Africa, el sencillo dedicado a la ayuda a la hambruna en África; Michael Jackson fue coautor de la canción con Lionel Richie y lideró su elenco estelar de vocalistas.

De la amplia gama de actividades realizadas por Quincy Jones cabe destacar la composición sinfónica titulada Black Requiem, estrenada por la Orquesta Sinfónica de Houston con un coro de 80 voces, con RayCharles como solista, así como la producción de los discos Thriller, en 1987 y Bad, dos de los últimos y más premiados trabajos de Michael Jackson.

Durante nueve años, 1980 a 1989, se dedicó a producir discos de sus amigos: Michael Jackson, Chaka Khan, James Ingram o Patti Austin, y de otros artistas célebres como: Frank Sinatra o Donna Summer, así como a componer, entre otras, la banda sonora de la película El color púrpura, de Steven Spielberg.

Recogió seis de sus 27 premios Grammy por su álbum de 1990 Back on the Block y fue tres veces galardonado como productor del año, recuerda la prensa especializada.