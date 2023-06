Nueva generación en la Administración Pública

Sala de Prensa

Fue así como Sofía Correa aseguró que el contenido “está muy bien escrito en un lenguaje de comprensión universal, es decir, es un libro de un economista que no les habla solo a los economistas, por lo tanto, uno puede entenderlo y seguirlo sin perder la profundidad de análisis”. La historiadora agregó que “es impresionante la investigación exhaustiva, en fuentes secundarias y fuentes primarias de diversa índole que cubre completa la segunda mitad del siglo XX en Chile y resulta un texto indispensable para abordar la historia intelectual, política y economía de nuestro país. En este libro, los personajes cobran vida y los Chicago Boys aparecen como seres humanos y no como los engranajes de una máquina”.

Asimismo, Cristián Larroulet se refirió a lo completo del texto indicando que “está lleno de antecedentes, datos y buena investigación histórica. Tiene cartas, incluso, que son muy importantes para el tema de fondo del libro (…) el escrito insinúa una cierta operación del departamento de Estado y el país norteamericano y quiero decir aquí, categóricamente, que este es un proyecto de formación de capital humano avanzado, bastante único en el mundo”.

Por su parte, Carlos Ruiz indicó que The Chicago boys and the downfall of the Neoliberalism no va a dejar plenamente cómodo a nadie (…) tiene este tipo de provocaciones que son muy interesantes para llamar a una reflexión. Este libro tiene la capacidad de desmitificar cómo se ha desarrollado la experiencia del

neoliberalismo en Chile”.

Para Klaus Schmidt-Hebbel “no existe otra obra como esta que junte simultáneamente un libro académico con un relato tan bien escrito donde se combina magistralmente la economía y la política, cubriendo el devenir de nuestro país en los últimos setenta años.

Es un libro extremadamente bien documentado basado en el propio análisis del autor, los datos estadísticos, las experiencias personales, las entrevistas y referencias bibliográficas”.