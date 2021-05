Nueva Concepción celebra su primer ascenso a la Liga Nacional

Redacción deportes, EFE.- Un penal transformado a 3 minutos del final por el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que firmó un doblete, dio el triunfo sobre el Inter a la Juventus (3-2), en un clásico marcado por la influencia del VAR.



El videoarbitraje fue determinante en 3 de los 5 goles del encuentro. Sin embargo, no intervino en la acción que dio los 3 puntos al equipo de Andrea Pirlo por un penal muy protestado y que salvó a la Juventus, que jugó la última media hora con 10 jugadores por la expulsión del uruguayo Rodrigo Bentancur.



La victoria que mantiene vivas las aspiraciones de clasificación para la Liga de Campeones para el conjunto de Turín comenzó en el Allianz Arena antes de la media hora cuando un agarrón dentro del área de Matteo Darmian a Giorgio Chiellini fue indicado como penal por el VAR. Cristiano Ronaldo ejecutó el tiro que detuvo el esloveno Samir Handanovic pero el portugués recogió el rechazo para enviarlo a la red y adelantar a los locales.



Cinco minutos después el videoarbitraje delató un pisotón del neerlandés Matthijis de Ligt al argentino Lautaro Martínez. El árbitro volvió a indicar el punto de los 11 metros. El belga Romelu Lukaku no falló.



En el tiempo añadido de la primera parte Cuadrado aprovechó un balón suelto en el pico derecho del área y ejecutó un potente disparo que rozó el danés Christian Eriksen lo suficiente para superar a Handanovic.



El panorama volvió a complicarse para el equipo de Pirlo en la segunda parte. Se quedó con 10 jugadores cuando Bentancur vio la roja por 2 amarillas. Era el minuto 55.



El Inter se volcó sobre la meta del polaco Wojciech Szczesny sin acierto. El técnico de la Juventus retiró a Cristiano Ronaldo a 20 minutos del final para dar entrada a Álvaro Morata.



Un centro desde la izquierda terminó con el balón en la red enviado por Chiellini a su propia portería en un rifirrafe con Lukaku. Ambos se agarraron. Inicialmente el árbitro lo anuló pero luego de la revisión en el monitor el tanto subió al marcador que reflejó el empate.



Quedaban cinco minutos para el final. Juan Guillermo Cuadrado se introdujo en el área y cayó en un choque con el croata Marcelo Brozovic. El árbitro indicó el punto de penal. No recurrió al VAR. El colombiano no falló y marcó el gol del triunfo del equipo de Pirlo.



La victoria devolvió a la cuarta plaza, provisionalmente, a la Juventus a expensas del Napoli que este domingo visita a la Fiorentina y que puede volver a desplazar al cuadro de Turín.