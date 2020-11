Norte de Honduras, entre limpieza y partes anegadas

Las lluvias causadas por la tormenta tropical Iota, hace una semana, en Honduras no cesan en la región noroccidental del país, lo que agudiza la situación de miles de damnificados en albergues y demás sectores afectados.

Según la Comisión Permanente de Contingencias, el mal tiempo continuará al menos hasta el jueves, y los ríos seguirán desbordándose por la saturación de agua que dejaron en dos semanas las tormentas tropicales Iota y Eta.

“No puedo salir hacia los pueblos del norte, sur y este de la ciudad, porque las carreteras están destruidas.” Roger Agurcia

Vendedor

“Yo vivo en La Lima, he venido a ver mi casa, pero no puedo entrar porque no hay paso, está inundada toda la calle”, dijo un anciano mientras mostraba la calle que lleva a su vivienda, cubierta de agua sucia y basura acumulada.

El sábado, en coordinación con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y autoridades de varios municipios, el Gobierno inició un programa de aseo y fumigación de calles en barrios. Tegucigalpa, EFE.