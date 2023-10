Noche tropical con Proyecto Uno

Cortesía NiuMark y One Man Band

El próximo martes 17 de octubre, en la Gran Sala del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, se llevará a cabo un tributo sinfónico a la icónica banda británica Queen, titulado Ópera Queen, que se organiza en su tercera edición. Según el comunicado emitido por Niumark Music, promotora organizadora del evento, esté concierto combina ópera, rock y una orquesta sinfónica en un espectáculo para los amantes de la música de esta agrupación.

Los asistentes podrán disfrutar de los éxitos de Queen como: We Will Rock You, Love of My Life y Don’t Stop Me Now, con elementos operáticos, roqueros y la inclusión de instrumentos de cuerda y viento.

El maestro Minor Estrada ha trabajado en los arreglos musicales para esta presentación, y también dirigirá la orquesta sinfónica compuesta por jóvenes del Sistema de Orquestas de Guatemala. La voz y la banda base estarán a cargo del grupo One Man Band.

Los boletos para el espectáculo están a la venta en https://tickt.live. Los precios son: platea, Q350; balcón I, Q300 y balcón II, Q250.