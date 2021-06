Niños de El Asintal serán beneficiados con Hogares Comunitarios

Una propuesta para reformar la Ley de Extinción de Dominio entregó hoy el viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Armendáriz, a la Comisión de Vivienda del Congreso de la Republica, para que las tierras extinguidas se utilicen para proyectos de construcción de casas para personas necesitadas.

Armendáriz explicó que con esta reforma se busca que la cartera de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) tenga acceso a dichas propiedades para utilizarlas en casos de emergencia.

Agregó que la solicitud nace de la “necesidad imperante y necesariamente absoluta” que tiene el CIV de accesar a la tierra, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad a desastres naturales del país, la falta de certeza jurídica de las tierras en muchos lugares vulnerables, y ante la falta de tierras aptas para la construcción.

“Muchas veces se dice por qué no se ha reaccionado rápido en temas de emergencia, sin embargo se ha hecho, lo que pasa es que no hay certeza de la tierra. No solo por tema jurídico, sino por el de riesgo”, señaló el funcionario.

Añadió que la idea es accesar a las fincas que han sido expropiadas y que se puedan utilizar en esos casos de emergencia y que el pueblo de Guatemala pueda contar con más opciones al momento de construir su vivienda.

Foto: Congreso de La República de Guatemala

Propuesta de reforma

La propuesta de reformas propone adicionar un párrafo al artículo 48 del Decreto 55-2010 Ley de Extinción de Dominio.

Dicha parte contempla que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) pueda proporcionar bienes inmuebles para ser adscritos al CIV, y así atender a las familias damnificadas con pérdida total de vivienda, con daños severos o cuando, como consecuencia del desastre, el área se declare inhabitable.