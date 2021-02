Nick Jonas lanzará su tercer disco el 12 de marzo

Salma Hayek figura entre los últimos fichajes para la lista de presentadores de la 78 edición de los Golden Globe, que se retrasó dos meses debido a la pandemia y que se celebrará pasado mañana con una gala en gran medida virtual.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que organiza cada año estos galardones, dio a conocer en Twitter una nueva relación de estrellas que participarán en la ceremonia desvelando los nombres de los ganadores.

Además de la actriz mexicana, la HFPA también incluyó hoy entre sus nuevas incorporaciones a Laura Dern, Jamie Lee Curtis y Angela Bassett.

Estas cuatro artistas se unen a las figuras de Hollywood ya anunciadas para los Golden Globe en los últimos días: Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Awkwafina, Cynthia Erivo, Kristen Wiig, Annie Mumolo, Margot Robbie, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Anthony Anderson, Tiffany Haddish, Kenan Thompson, Kate Hudson, Sterling K. Brown, Susan Kelechi Watson, Rosie Pérez, Bryce Dallas Howard, Christian Slater y Chris Meloni.

Amy Poehler y Tina Fey, desde Los Ángeles y Nueva York, respectivamente, serán las maestras de ceremonias de estos Golden Globe muy singulares debido a la crisis del coronavirus y que no contarán, entre otras cosas, con la tradicional alfombra roja repleta de estrellas.

Más allá de que Poehler y Fey presentarán estos premios por cuarta vez, se sabe muy poco de cómo serán los Golden Globe en esta ocasión. Dos películas de Netflix, Mank (seis candidaturas) y The Trial of the Chicago 7 (cinco menciones), lideran las nominaciones en cine.

Por detrás se sitúan, con cuatro candidaturas por cabeza, Promising Young Woman, The Father y Nomadland, que es la gran favorita para esta extraña temporada de premios en Hollywood.

Netflix también dominó los apartados de televisión, en las que The Crown (seis candidaturas), Schitt’s Creek (cinco nominaciones) y Ozark (cuatro menciones) figuran como las series con más opciones de estatuilla.