Ni de Zacapa, ni de Esquipulas José Ernesto Monzón era de Guatemala

El 31 de diciembre de 1917, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, le dio a Guatemala un hijo, uno que, además de ejercer de profesor, contador y cronista deportivo, entre otros muchos trabajos, se dedicó a cantarles, guitarra en mano, a sus paisajes y a su gente.

No, José Ernesto Monzón no era de Zacapa, ni de Chiquimula, pero seguramente el barrio El Tamarindal y la tierra del milagroso Señor de Esquipulas no hubieran tenido problema en adoptarlo. El cantautor logró algo que pocos pueden: hacerse querido entre el público, sin importar su clase social.

A pocos días de que se cumpla el centenario de su nacimiento, celebramos al artista que fue y a su legado en el imaginario local, pero, sobre todo, rescatamos al ser humano. En la tarea nos ayuda Brenda Monzón, una de sus hijas.

Pasatiempos

Cuando Monzón no escribía canciones y poemas, uno de sus pasatiempos era corregir diccionarios. Además, era un asiduo lector y devoraba todo lo que le llegaba a las manos. Otra cosa que disfrutaba, rememora Brenda, era saborear las tradiciones culinarias nacionales, especialmente las de Huehuetenango. “Para los viernes de Cuaresma allá acostumbran a comer ancas de rana en recado con apazote y arroz. Le fascinaba, al igual que el manjar y los dulces”, explica.

El secreto de su inspiración

Aunque no existe una cifra oficial, Brenda Monzón asegura que José Ernesto Monzón escribió alrededor de 300 temas en 17 ritmos diferentes. La inspiración, afirma, llegaba en cualquier parte y momento: “Le gustaba observar, conversar y conocer gente, y eso le ayudó a componer”. Señala que en los últimos años muchas personas la han contactado, pues poseen grabaciones del artista que la familia desconocía.

Distintos trabajos

Brenda afirma que en las décadas de 1970 y 1980 a Monzón lo tacharon de intelectual y comunista, y le negaron trabajo en muchos lugares: “Tuvo que dedicarse a muchas cosas. Fue profesor de Matemática en distintos establecimientos, y en la Universidad de San Carlos daba clases de vicios del lenguaje y dequeísmos, y charlas de literatura y folclor. Además, llevaba la contabilidad de locales comerciales de la 6a. avenida y 18 calle”. El compositor también fue cronista deportivo, periodista e investigador en la Usac.

La Suzuki amarilla

“Mi papá decía que había 3 cosas que no prestaba: la guitarra, la mujer y la moto. La motocicleta lo acompañó a muchos lugares. Al principio tuvo una Suzuki roja y luego una Suzuki 185 amarilla, que mi mamá recuperó hace poco”, relata. En la época del conflicto armado interno, el cantautor debía recorrer los 266 kilómetros que separan la capital de Huehuetenango y enfrentarse a retenes militares y guerrilleros en este vehículo. Así, sobre 2 ruedas vivió aventuras, pero también escribió muchas piezas.

Su otra poesía

Si bien fue conocido por sus canciones, el huehueteco también escribió poesía. “Sus textos eran muy humanos y de mucha sensibilidad social. Uno se llama El retorno a las cavernas, y habla de cómo se vivió el conflicto armado en Guatemala, mientras Mi canto a la vida en tres tiempos y en tres versos aborda la naturaleza y al ser humano”, manifiesta Brenda. Algunas de esas composiciones su hija las encontró entre otros papeles y su intención es publicarlas como poemarios, próximamente.

Un ritual

“Tanto café lo va a matar, don Neto”, le dijo en alguna ocasión un médico al compositor. A este no le importó la observación, pues bebía café 6 veces al día. El requisito era, de acuerdo con Brenda, que tenía que estar hirviendo, y tener entre 5 y 6 cucharaditas de azúcar.

Fallecimiento

El 24 de septiembre de 2003, la voz del Cantor se apagó. Fueron 3 jornadas de duelo y homenajes, que comenzaron en una funeraria de la capital, siguieron en el Paraninfo Universitario y concluyeron en Huehuetenango. Emocionada, Brenda recuerda que durante el trayecto de 9 horas hasta la tierra de su padre, las personas salían a la carretera para despedirlo con mariachis y pétalos de rosa.

Huehuetenango

Monzón siempre llevó a Huehuetenango en el alma, y allí vivió sus últimos años. En 1996 enfermó de gravedad y en su departamento le buscaron un sitio privilegiado en el Cementerio General para que fuera inhumado. Sin embargo, el cantante mejoró, y como el proyecto estaba en marcha, pudo poner la primera piedra de su mausoleo, que está construido en granito y tiene forma de guitarra.

Demostraciones de cariño

Brenda asegura que su padre es parte del imaginario colectivo de los guatemaltecos, y siempre le demostraron su cariño. “Debió ser 1991 o 1992 y mi papá esperaba camioneta. De pronto, un Metrobús se detuvo ante él y el chofer lo invitó a subir. El piloto estacionó el vehículo para decirle a los usuarios que era un honor llevar a José Ernesto Monzón como pasajero y la gente comenzó a aplaudirle. Fue algo muy importante para él”, rememora entre lágrimas.

Navidad

Rodeada de la decoración navideña de su casa, Brenda recuerda que Monzón le enseñó a vivir las tradiciones al máximo. “Recogía pino y los chiriviscos para armar el árbol de Navidad y compuso dos melodías que no se conocen, pero que se llaman Nochebuena y Los Reyes Magos. Él se encargaba de que hubiera tamales, uvas, manzanas, pero sobre todo el calor de hogar”, matiza.

Espacios que lo recuerdan

Actualmente, son distintos espacios en los que el público puede recordar a Monzón. Este año fue reinaugurada una sala ubicada en el sótano del Museo Nacional de Historia con no menos de 100 objetos, entre fotografías, recortes de prensa y banderas, que celebran su figura. En Huehuetenango, el teatro municipal fue bautizado con su nombre y frente a la Gobernación de ese departamento también develaron un busto.

Soy de Zacapa

Uno de los temas más conocidos del apodado Cantor del Paisaje es, sin duda, Soy de Zacapa. En una ocasión, el cineasta Rafael Lanuza, su buen amigo, le propuso hacer una comedia romántica que girara en torno a la canción. Los artistas incluso firmaron un documento para sellar el trato, pero con la muerte de Rafael, en 1987, todo se quedó en suspenso. En 2011, el productor Luigi Lanuza finalmente pudo cumplir el sueño de su padre.