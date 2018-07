Ni anillo, ni periférico

Son varios ya los años de esta administración municipal, administración que tuvo la suerte de ser la primera que gozó de recursos económicos suficientes (estos siempre son insuficientes) para realizar sus labores, recursos de los que no tuvo la suerte de gozar ninguna de las administraciones anteriores, obligadas todas a trabajar con cascaritas de huevo, sumamente escasos los ingresos municipales e, incluso, pignorados.

La Constitución de 1985, con un solo artículo, el 257, realizó toda una revolución municipal dotando de recursos –por primera vez en nuestra historia– a todos los municipios del país, y el más beneficiado de todos, el de la ciudad de Guatemala, como consecuencia de su mayor población, uno de los índices definidos para asignarlos.

El citado artículo ordenó que el 10 por ciento de todos los ingresos ordinarios del Estado subido posteriormente este porcentaje al 11 y medio (11 y medio, por tanto, de todos los ingresos ordinarios del Estado) se distribuyera entre todos los municipios, norma que hizo real su autonomía, ya que, autonomía sin recursos, sueños retóricos de opio, no es autonomía.

Ese solo artículo, el 257, hizo, así, la revolución más importante que se haya dado entre nosotros: la revolución municipal, el municipio –por primera vez– dotado de recursos y, en consecuencia, de poder de decisión.

La actual administración de la ciudad de Guatemala se encuentra desde hace ya más de 30 años al frente de esta, y fue la primera –reitero– y la única –que ha tenido recursos suficientes– los recursos provenientes del propio patrimonio del Estado, ordenado así por el citado artículo 257 de la Constitución de la República –la Constitución de 1985– algo en lo que casi nunca se repara y que, además, convenientemente se ha ocultado y se sigue ocultando (inexistente esta absoluta diferencia en el imaginario popular), por lo que mal podría compararse lo que pueda haberse hecho –con recursos– desde 1986 a la fecha

–con aquello que– sin recursos pudieron hacer las administraciones anteriores.

Varias de aquellas administraciones anteriores –sin embargo– carentes de recursos, fueron muchísimo más importantes que la actual en todo cuanto a urbanismo se refiere, algo que bien señala Eduardo Velásquez en su columna de El Periódico, lo que hace con conocimiento y propiedad.

A las administraciones que este destaca –las de los alcaldes Ramiro Ponce Monroy y Manuel Colom Argueta– yo sumaría las de Lionel Ponciano León y José Ángel Lee, comprometidos estos últimos, con dedicación casi absoluta, con la obra que no se ve y que –sin embargo– es determinante para la vida de la ciudad, los grandes colectores y la reparación y modernización de la red de distribución de agua (en el caso de José Ángel Lee, con apoyo del Estado, pudo realizar, también la remodelación de la plaza mayor, estacionamientos subterráneos incluidos, restituyéndole su concepto original) e, incluso, anteriores a estas –en una Guatemala más antañona– las de Juan Luis Lizarralde, Martín Prado Vélez y Julio Obiols, como, también, las de Mario Méndez Montenegro (alcalde de la Revolución) y Francisco Montenegro Sierra, rica esta en su sensibilidad y proyección social, así como la de Luis Fernando Galich.

Víctima de la falta de recursos en el municipio fue Abundio Maldonado, alcalde que hubo de serlo como consecuencia del rígido monopolio de partidos políticos existente en la época y que hizo imposible su candidatura presidencial (es posible que hubiera sido, si le hubiesen dejado, un gran Presidente), monopolio que también impidió las candidaturas de Manuel Colom Argueta y de Alberto Fuentes Mohr. Ramiro Ponce Monroy y Manuel Colom Argueta fueron grandes en muchos sentidos, y pese a la señalada falta de recursos hicieron obra que fue y que es determinante.

El EDOM, extraordinario estudio de planeación urbana, planeación que conserva actualidad incluso hoy, 4O años después, fue el gran legado de Colom Argueta, legado no atendido por la administración actual, como también, legado suyo, su relación inteligente –relación de estadista– con el gobierno de entonces adversario político pero estadista, también, lo que hizo posible el Puente del Incienso, clave en el desarrollo urbano de la ciudad y –quizá más importante aún– la introducción a esta del Xayá Pixcayá, Manuel Colom Argueta, alcalde, y Carlos Manuel Arana Osorio, presidente; vicepresidente Eduardo Cáceres Lenhoff –más allá de cualquier diferencia política– lo hicieron posible.

La relación de Lionel Ponciano León, alcalde, también fue una relación inteligente con el gobierno de Kjell Laugerud, presidente, y Mario Sandoval Alarcón, vicepresidente, pese a las diferencias políticas, algo que no ocurrió a Abundio Maldonado, alcalde, víctima de una vieja rencilla personal y sitiada por hambre el municipio –no exagero– por el gobierno central, Romeo Lucas, presidente.

El título de este artículo denuncia y señala que el Anillo Periférico, aquella obra emprendida (visionarios que fueron los alcaldes Ramiro Ponce Monro y Manuel Colom Argueta) permanece inconclusa, y que –a estas alturas– me lleva a la lapidaria sentencia que formuló: nuestro cacareado Anillo Periférico no es periférico, ni es anillo, y me explico: no es anillo, porque no cierra, y no es periférico, porque se encuentra ya adentro de la ciudad, y no en su periferia. ¿A realizar? que el anillo –han pasado ya más de 30 años para hacerlo– aunque no periférico ya, que cierre finalmente… Un anillo que no cierra, no es anillo. Este anillo, aunque interno ya, si cierra, cumplirá la función de un anillo interno, importante también.

Y, a realizar también, el anillo periférico – anillo que cierre y que rodee la ciudad. ¿Alguien oyó hablar, alguna vez del distrito metropolitano? Norma constitucional, la de este distrito, tan incumplida como tantas, y clave para lo que debe ser el Anillo Periférico, un anillo que esté en la periferia y que, ¡claro está!, que cierre.

Por lo demás no puedo sino decir que la actual administración –la de los 30 años– ha tenido luces y sombras, graves las sombras –las he señalado muchas veces– y deben superarse. Anillos, sean estos dentro o fuera –sin un buen transporte colectivo– algo es lo que alivian, pero no resuelven.