Neymar asegura que Rodrygo y Vinicius serán mejores que él

Foráneos se unieron al trabajo crema.

Los nuevos refuerzos del club Comunicaciones, el colombiano Bladimir Díaz y el costarricense Jostin Daly, se presentaron ayer para su primer entrenamiento con el plantel blanco, con miras al Torneo Clausura 2020.

Díaz reafirmó el compromiso con la directiva del club crema para respaldar la decisión de haberlo contratado. “Vengo comprometido a trabajar, espero ganarme el cariño de la gente con mi esfuerzo y dar lo mejor de mí en cada juego”, indicó.

El jugador cafetero se describió como un hombre de área, pero que también puede jugar por afuera. “He trabajado con diferentes técnicos, con el profesor Jorge Rodríguez en Alianza jugué como ‘9’ de área, pero también lo he hecho con entrenadores como Ricardo Serrano, que le gusta mandarme por el costado izquierdo para tirar diagonales hacia el centro, así que estoy a la disposición de lo que el profesor Tapia diga”, explicó Díaz.

Maximiliano Lombardi encabeza al grupo en el que trabajaron Díaz y Daly.

“Va a ser lindo jugar con este equipo, uno aprende de todos los compañeros y sé que Agustín Herrera es un goleador así que trataré de aprender lo máximo de él y en esta primera práctica me di cuenta de que es un gran grupo de profesionales”, añadió el atacante, procedente del Nongbua Pitchaya del balompié de Tailandia. “El camino es difícil, sabemos que hay presión para ser campeones de parte de la afición hacia nosotros como jugadores y nos debemos al público, pero en el cuadro no hay uno solo que no quiera ganar el título, así que vamos a trabajar con ese objetivo, a la espera de que todo nos salga bien”, argumentó el sudamericano.

“El América es un rival de mucha historia y no será sencillo enfrentarlo, para nosotros está la motivación de jugar contra uno de los grandes de la región y debemos encarar cada torneo de la misma forma”, refirió en cuanto a la próxima participación de los albos en el plano internacional.

Por su parte, Daly, de 21 años, recordó que Comunicaciones es un equipo grande y que siempre debe buscar los títulos. “Desde que uno toma la decisión de venir a este club se sabe que se adquiere un compromiso fuerte para venir al mejor club del país”, compartió.

“La bienvenida fue muy agradable, se nota que es un grupo muy unido y eso lo hará fuerte. Desde el principio han hecho lo posible para que me sienta en casa”, dijo.