Netflix es demandada por “difamación” en su película “Wasp Network”

As Long as You Are es el quinto álbum de estudio de la banda de Baltimore (EE. UU.), Future Islands. Esta nueva entrega es líricamente más aprehensiva, aferrada y nostálgica, y no de buena manera. Se percibe esa añoranza de amor tóxico que por alguna razón, o por el confinamiento, es el último rastro carnal que nos mantuvo vivos.

Por el lado musical, la banda ha evolucionado. Los ecos ochenteros nos son tan evidentes ahora, aún en las canciones más poperas. As Long as You Are fue producido por el cuarteto y se nota más soltura, ganas de explorar y experimentar, incluso si de pronto no funciona. Los temas que mejor lo logran, elevan al grupo a una madurez musical y lírica.

Su vocalista, Samuel T. Herring, juega con matices más profundos; se atreve a experimentar. Canta desde la boca de la herida. No tiene miedo a caminar con los pies descalzos sobre vidrio o gritar envuelto en alambre espigado. El sintetizador de Gerrit Welmers y el bajo de William Cashion continúan con su humor punk, pero ahora ceden ante la búsqueda de profundidad y atmósfera.

As Long as You Are abre con Glada (palabra sueca que se traduce como “feliz”). Sorprende la voz de Herring como narrador. Se me figura a Walt Whitman tirando versos sobre la naturaleza. Glada es una ave, y Herring, con una voz profunda y serena, contempla su vuelo desde la plenitud y se imagina volar con el ave o ser ella.

For sure es poderosa y rápida. Herring hace guiños al sonido de Leonard Cohen. La letra nos sitúa otra vez en la naturaleza, huyendo de la toxicidad de la ciudad o de vivir; su canto se centra en amar. Born in war es un sencillo clásico de la banda. Es pop de gran factura, con una línea de bajo pegadiza que te mantiene alerta.

I knew you es una historia de amor que cautiva por su intensidad. Olemos esa toxicidad que lo enfermó: “We walked into the pines / And sat amongst the graves / You told me you’d been fine / Since I poisoned your life”.Es sobre recordar la hoguera e intentar encender las cenizas.

City’s face es el testimonio de un hombre torturado y cambiado por la crueldad de una ciudad. Se ve al espejo y no se reconoce. Hay canciones de pop como Waking, The painter, Plastic beach y Moonlight que van por esa avenida frenética y sonora.

Thrill rebosa derrota desde la quietud de una espada clavada en la tierra. Es aislamiento y depresión. Tiene mucho espacio para habitar en la quietud de sus letras. Hit the coast es huir sin culpa de la toxicidad, el confinamiento y el asco que produce el mundo. Es una canción para la carretera o para admirar la curvatura del mundo, desde algún polo. Sanar desde la soledad y la sobrevivencia.

As Long as You Are nos muestra una banda en control de su sonido y de lo que puede lograr. Puede sugerir la llegada al pico más alto, aunque hay cortes que abren puertas a una mayor profundidad. El disco tiene muchas maneras de seducir y gustar. Recomendable.