Netflix confirma segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”

Estas son las nominaciones en la edición de 2020 de los premios BAFTA del cine británico, que se entregarán en una ceremonia en Londres el 2 de febrero. La película Joker, de Todd Phillips, encabeza con 11 menciones las candidaturas, seguida de The Irishman, de Martin Scorsese, y Once upon a Time… in Hollywood, de Quentin Tarantino.



Mejor película



1917 – Sam Mendes



The Irishman – Martin Scorsese



Joker – Todd Phillips



Once upon a time… in Hollywood – Quentin Tarantino



Parasite – Bong Joon-ho



Mejor película en lengua no inglesa



The Farewell – Lulu Wang



For Sama – Waad al-Kateab, Edward Watts



Pain and Glory – Pedro Almodóvar



Parasite – Bong Joon-ho



Portrait of A Lady on Fire – Céline Sciamma



Mejor director



Sam Mendes (1917)



Martin Scorsese (The Irishman)



Todd Phillips (Joker)



Quentin Tarantino (Once upon a time… in Hollywood)



Bong Joon-Ho (Parasite)



Mejor actriz



Jessie Buckley (Wild Rose)



Scarlett Johansson (Marriage Story)



Saorise Ronan (Little Women)



Charlize Theron (Bombshell)



Renée Zellweger (Judy)



Mejor actor



Leonardo Dicaprio (Once Upon a Time… In Hollywood)



Adam Driver (Marriage Story)



Taron Egerton (Rocketman)



Joaquin Phoenix (Joker)



Jonathan Pryce (The Two Popes)



Mejor actriz de reparto



Laura Dern (Marriage Story)



Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)



Florence Pugh (Little Women)



Margot Robbie (Bombshell)



Margot Robbie (Once Upon a Time… in Hollywood)



Mejor actor de reparto



Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)



Anthony Hopkins (The Two Popes)



Al Pacino (The Irishman)



Joe Pesci (The Irishman)



Brad Pitt (Once upon a time… in Hollywood)



Mejor película británica



1917 – Sam Mendes



Bait – Mark Jenkin



For Sama – Waad Al-Kateab, Edward Watts



Rocketman – Dexter Fletcher



Sorry we missed you – Ken Loach



The Two Popes – Fernando Meirelles



Mejor guion original



Booksmart – Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman



Knives out – Rian Johnson



Marriage Story – Noah Baumbach



Once upon a time… in Hollywood – Quentin Tarantino



Parasite – Han Jin Won, Bong Joon-ho



Mejor guion adaptado



The Irishman – Steven Zaillian



Jojo Rabbit – Taika Waititi



Joker – Todd Phillips, Scott Silver



Little women – Greta Gerwig



The Two Popes – Anthony McCarten



Mejor documental



American Factory – Steve Bognar, Julia Reichert



Apollo 11 – Todd Douglas Miller



Diego Maradona – Asif Kapadia



For Sama – Waad al-Kateab, Edward Watts



The Great Hack – Karim Amer, Jehane Noujaim



Mejor película de animación



Frozen 2 – Chris Buck, Jennifer Lee



Klaus – Sergio Pablos



A Shaun the Sheep movie: Farmageddon – Will Becher, Richard Phelan



Toy Story 4 – Josh Cooley, Mark Nielsen



*EFE