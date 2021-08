Naufragio y silbatina para la primera Juventus sin Cristiano

Roma, EFE.- No pudo empezar peor este sábado el nuevo ciclo del Juventus luego de la salida del portugués Cristiano Ronaldo, fichado por el Manchester United.



El recién ascendido Empoli asaltó el Allianz Stadium y se impuso por 1-0 a un equipo de Massimiliano Allegri que, después de arrancar la Serie A con un punto en 2 partidos, fue despedido con una sonora silbatina de su hinchada.



Un gol de Leonardo Mancuso, que a sus 29 años disputaba el segundo partido de su carrera en la Serie A, fue suficiente para desnudar a una Juventus en profundos apuros luego de perder, a 4 días del cierre del mercado de fichajes, al jugador más caro de su historia.



Después de la cuarta plaza del año pasado, la Juventus ya acumula cinco puntos de distancia del Inter de Milán, vigente campeón, que ganó 3-1 el viernes al Hellas Verona y mantuvo el pleno de puntos.



Sigue sin conocer la victoria la Juventus, en el que no funcionó el tridente alineado por Massimiliano Allegri, quien confirmó al argentino Paulo Dybala y al colombiano Juan Guillermo Cuadrado y dio paso a Federico Chiesa en el puesto que ocuparía Cristiano.



El Empoli, que había perdido 1-3 en su estreno liguero contra la Lazio, se adelantó a los 21 minutos de partido por medio de Mancuso y la Juventus, incapaz de derrumbar el muro defensivo toscano, intentó mezclar las cartas, sin éxito.



Allegri dio paso al español Álvaro Morata al comienzo de la reanudación en sustitución del estadounidense Weston McKennie y poco después apostó por el sueco Dejan Kulusevski por Chiesa.



Pero su equipo, pese a dominar y plantarse de forma estable en la mitad de campo rival, no fue capaz de evitar un revés y la sonora pitada de la afición bianconera.



El arranque de la era pos-Cristiano fue preocupante para el cuadro turinés, que llega al parón de selecciones con un solo punto en la tabla y un importante retraso con respecto a los demás contendientes por el título.