Naufragio en el Caribe

Bogotá, EFE.- La selección de Chile no logró descifrar a una Bolivia rocosa que le empató 1-1 este martes en el partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, que se disputó en el estadio San Carlos de Apoquindo (Chile).



En la primera parte, los dirigidos por Martín Lasarte estuvieron cerca de anotar, pero no estuvieron finos de cara al arco defendido por el guardameta de la verde, Carlos Lampe. 0-0 al descanso.



Los chilenos fueron muy superiores a los dirigidos por César Farias pero poco a poco los visitantes equilibraron el juego.



En la segunda parte Chile, que quería la victoria para aprovechar la derrota de Ecuador contra Perú, el empate de Colombia y Argentina y de Uruguay con Venezuela, intentó salir con la misma intensidad de los minutos iniciales pero el buen trabajo defensivo de Bolivia no permitió mayores daños en su arco.



Hasta el minuto 69 en el que un remate de cabeza desde el centro del área de Erick Pulgar dio el 1-0 a la roja.



Pero la alegría chilena no duró mucho porque el VAR revisó una jugada para penal en el minuto 78 después de una falta sobre el goleador boliviano Marcelo Moreno Martins.



El central paraguayo Eber Aquino castigó con penal que convirtió el mismo Moreno Martins, líder goleador de la eliminatoria con 6 goles.



Después del empate Chile se queda séptimo con 6 puntos y Bolivia octavo con 5 unidades.



En la novena jornada que se disputará el 2 de septiembre Bolivia enfrentará a Colombia en La Paz y Chile recibirá a Brasil.

Ecuador 1-2 Peru

Venezuela 0-0 Uruguay

Paraguay 0-2 Brazil

Colombia 2-2 Argentina

Chile 1-1 Bolivia