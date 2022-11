Nadie decide quién soy

Foto: Cortesía Netflix

Ser embajador de una canción del género metal es una misión fuera de lo común, casi mesiánica. Los sonidos estridentes de guitarras distorsionadas y tambores potentes, acompañados de gritos que arrastran mensajes oscuros, no son para cualquier persona.

Hace poco, la serie Stranger Things logró entregarnos uno de los mejores regalos de los últimos años. Me refiero a incluir dentro de una de las escenas más atrevidas y conmovedoras de su cuarta temporada a Master of Puppets, una de las canciones más emblemáticas de Metallica.

Pero esta producción de Netflix no fue la primera hazaña que he atestiguado.

Tal vez la escena en mención puede no ser de gran importancia para la trama, pero su ejecución es perfecta, así que los guionistas quedan más que perdonados. Gracias a esto, el clip de esta escena en Youtube, así como el nuevo lyric video de Metallica, tienen más de 2 millones de vistas cada uno. Además, ya existen centenares de videos de chicos tocando guitarra y aprendiendo los acordes de Master of Puppets.

Pero esta producción de Netflix no fue la primera hazaña que he atestiguado acerca de presentar canciones de metal a personas que no están familiarizadas con este género musical.

A mediados de los noventa, durante una Mañana de Verano en el colegio donde estudiaba, todos los jóvenes esperábamos la Competencia de Playback. Más de una decena de extrovertidos estudiantes caminaban disfrazada de sus artistas favoritos para pelear por ser el mejor intérprete de playback musical.

Ya sobre el escenario, un muchacho con raíces afroamericanas se vistió con un traje verde militar y motivó a bailar a la audiencia junto con él, al ritmo de “muévelo muévelo/qué sabroso/muévelo muévelo/¿cómo lo hace?”.

Después, dos patojas eligieron a uno de los estudiantes más guapos y, mientras ellas bailaban a su lado, él cantaba: “Me pica/me pica mucho, me pica/y cuanto más me rasco/ más me pica”. La audiencia femenina no paró de gritarle piropos al bien parecido vocalista, que se limitó a sonreír y a remangarse la camisa para mostrar sus bien formados bíceps.

Me dirigí al baño mientras continuaba el espectáculo. Adentro encontré a Natas, un joven estudiante de perito en mercadotecnia y amante del heavy metal. Se estaba colocando una peluca de colochos despeinados. “Tocaremos Master of Puppets. Toda la mara se merece conocerla porque es una de las mejores canciones en la historia del thrash metal”, me dijo, muy seguro de esa decisión.

Sus dos acompañantes de escena llegaron corriendo y con malas noticias. Uno expresó sofocado: “Natas, mi hermano no puede venir a dejarnos sus guitarras eléctricas”, mientras el otro, más cansado que el primero, alcanzó a balbucear: “Me robaron el casete original de Master of Puppets, no lo encuentro en mi mochila”.

Quedé helado y pensé que Natas, de la frustración, ahorcaría a sus compas. Pero no. El líder se limitó a levantar la mirada y decir entre dientes: “Hoy truena esa rola aunque sea necesario sangrar”.

(Esta historia continuará, en este espacio, dentro de 15 días).