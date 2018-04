Nadal suda en su debut y Djokovic se despide a las primeras de cambio

El número uno del mundo, el español Rafael Nadal, debutó en el Barcelona Open BancSabadell-Trofeo Conde de Godó, con una trabajada victoria (6-4 y 6-4) contra su compatriota Roberto Carballés, quien aguantó una hora y 52 minutos en pista antes de perder el partido.

Nadal, que esta semana persigue en Barcelona su undécimo título del Godó, superó la primera piedra en el camino para revalidar el título, en un duelo en el que tiró de oficio frente al número 77 del ranquin mundial.

“Estoy contento porque he ganado. He jugado peor de lo que venía jugando. No hace falta mirar detenidamente el partido para saber que no he jugado como lo había hecho anteriormente”, reconoció el balear, quien venía de exhibirse en Montecarlo.

Era la primera vez que ambos tenistas se enfrentaban y Carballés plantó cara desde el inicio, rompiendo el servicio en el segundo juego a Nadal, quien empezó frío con errores no forzados.

Reaccionó el balear encadenando dos roturas en el tercer y quinto juego para resolver una primera manga en la que, a pesar de la ventaja, no acabó de encontrar su ritmo.

Parecía que el segundo set sería más cómodo para Nadal, después de romper el primer servicio de su adversario, pero Carballés, que en la previa del choque aseguró que plantearía un partido valiente, no se amilanó, recuperó el break y tardó en ceder de nuevo su saque para acabar también entregando el partido.

Después del debut en la pista que lleva su nombre, Rafa Nadal se medirá mañana, en los octavos de final, al también español Guillermo García-López, número 69 del ranquin ATP, y sobre el que tiene un balance favorable de cuatro victorias y una derrota (las semifinales de Bangkok 2010).