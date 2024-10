¡Muy feliz cumpleaños! Felices 125 años

Foto: Familia Asturias

“Le hemos traído esta serenata para despertarlo con los cuetillos que suenan de alegría para festejar su día. La casa está adornada con hojas de pacaya, al piso le hemos puesto pino y tenemos tamalitos con chocolate para desayunar. Y de fondo una marimba, como usted solía festejar este día en su tierra, con su familia y amigos.

No podemos olvidar ese cumpleaños de 1967, en que la Academia Sueca le comunicó que era el ganador del Premio Nobel de Literatura y que nos llenó a todos de gran alegría, pues era un reconocimiento a su obra y a su compromiso como representante de toda la literatura y las luchas de nuestra América, y como usted mismo dijo, se lo dedicó a su querida y amada Guatemala. Recuerdo ese año, que me costó mucho comunicarme con usted, pues estaba siempre ocupado el teléfono y cuando lo logré, lo primero que me agradeció fue que lo llamara por su cumpleaños, por supuesto que también hablamos de lo que significaba y lo feliz que estábamos por la noticia.

Le quiero contar de mí y de todo lo que nos une entrañablemente de corazón a corazón y de cerebro a cerebro, como usted me decía, para que tenga noticias nuestras y pase un hermoso cumpleaños.

Yo estoy muy bien de salud y con una compañera que me acompaña y me llena de alegría. Mi hijo ya es doctor en abogacía y está dedicado a la defensa del medio ambiente, tiene dos hijas muy lindas y dulces.

Con Sandino nos estamos ocupando en que su obra sea leída en Guatemala, y usted sea más reconocido y querido buscando crear una identidad cultural que no tenemos y estamos logrando resultados.

El año pasado por primera vez dos de sus obras se tradujeron al kaqchikel —Rumoch’öch’ Iximulew (Leyendas de Guatemala)— y —Richanpomanel Achi (El señor Presidente)— y este año será al k’iche’. No podía ser que estando traducida a tantos idiomas no estuviera en ninguno de los idiomas mayas, como usted tanto lo soñó. Seguro que Rodrigo también se ha sentido muy contento por esto y ya le habrá puesto al tanto de cómo se siente.

¿Se acuerda de la valija que usted le mandó a don Pepe Lima? La hemos rescatado y se ha colocado en un museo en la entrada a La Antigua Guatemala, que es muy visitado.

Debido a sus exilios, no es posible tener todos sus documentos en un solo lugar. En el Archivo General de Centro América están los que hemos encontrado en Guatemala de cuando usted era joven. Se está trabajando en catalogarlos, archivarlos y escanearlos para que puedan ser consultados, guardados y cuidados.

Sus libros se siguen traduciendo y leyendo. Es un escritor innovador, porque lo que ha generado ha sido una escuela, es ya un escritor clásico para la literatura universal.

Le quería contar que este año llegó a la Presidencia de Guatemala el hijo de su amigo Juan José Arévalo, después de una gran defensa de los resultados electorales, por parte de los cuatro pueblos que conforman nuestra patria y el apoyo internacional para evitar un golpe de Estado. Y es una pequeña luz y una gran esperanza de que tengamos un cambio en este país tomado por la corrupción.

Este gobierno le ha dedicado a usted todo el año, con homenajes, conversatorios, actos en instituciones que usted participó en su fundación, en colegios, en fin, es un año en el que Guatemala se lo dedica a Miguel Ángel Asturias. Es por ello que hoy, día de su cumpleaños, la ofrenda floral en su monumento será colocada por la familia, y será el primer año en que nos acompañará el Gobierno. En Buenos Aires lo venimos haciendo desde que fundamos la Comisión Jacobo Árbenz.

Le comento esto, pues en este escenario es que tomé la decisión de que vuelva a descansar a su país que tanto amó y que su presencia ayude a la unión de todos los guatemaltecos, así que, mi ‘Espigadito’, vaya preparándose para festejar su próximo cumpleaños en su patria, con su pueblo, sus amigos, sus seres queridos, sus colores, sus sabores, sus paisajes ‘de este país forjado a miel’”. Muy feliz cumpleaños, viejito del alma.

Besitos de su Cuyito

Miguel Ángel Asturias, hijo

Buenos Aires, Argentina

19 de octubre de 2024