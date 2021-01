Museo de Florida prepara el 400 aniversario del naufragio del galeón Atocha

La pandemia fue difícil para todos. Este parón detuvo toda la industria del día a día, y una de las más desamparadas fue la de los músicos nacionales. Aunque hubo esfuerzos de organizaciones que representaban a los músicos y del Gobierno para ayudarlos, el principal ingreso, que se genera en los restaurantes y en las presentaciones en teatros, fue cancelado.

Hubo que improvisar. Algunos aprovecharon el internet para hacer en vivos por sus redes sociales y venderlos. La respuesta del público ávido de entretenimiento y cultura fue basta. Algunos reportaban tráfico de entre 100 mil y 200 mil vistas.

Por otro lado, también se usó el tiempo para reinventarse, mejorarse, componer y publicar nuevo material en perfiles de plataformas digitales. Esto provocó una avalancha de contenido, que fue aprovechado por muchos medios de comunicación musical, para anunciarlo y moverlo por las redes sociales.

Muchísimos discos fueron compuestos y grabados en habitaciones. Hasta fue creado el género bedroom, que se refiere a una grabación hecha en casa. Ahora la tecnología da para mucho, y un estudio de grabación está al alcance de una computadora. Ya no son necesarias las disqueras.

Para la audiencia fue un momento para descubrir nuevas bandas. Muchos discos fueron lanzados durante esta pandemia. Entre los álbumes que escuché y que me encantaron, al menos por el lado anglosajón, estuvieron los de Fiona Apple, The Weeknd, The Strokes, Bruce Springsteen, Tame Impala, Future Islands, Phoebe Bridges, Matt Berninger y Fontaines D.C.

Por el lado latinoamericano, creo que un disco que vale la pena escuchar es el de los Bandalos Chinos, Paranoia Pop. El argentino Fito Páez hizo lo suyo, pero también me gustaron Buscabulla, Ela Minus, Arca, La Isla Centeno, Las Áñez, Hello Seahorse!, El Dependiente y el futuro de la música trova, la colombiana La Muchacha. De España, un álbum fabuloso fue el de El Columpio Asesino, el punk de Biznaga, Confeti de Odio, Vetusta Morla, Triángulo de Amor Bizarro y Las Melenas.

En el ámbito nacional hubo poco, pero el disco de Sara Curruchich fue una experiencia brutal, por su voz y elocuencia para componer. También hubo material de Danny Marín, Rebeca Lane, Zedra Saur y bandas que nunca pensé escuchar, como Señor del Rostro Solar y Asimov. De El Salvador, Voltar, un grupo de rock progresivo, me encantó, además de la legendaria OVNI.

Este año fue para la siembra y el perfeccionamiento, para encontrar nuevas luces en un mundo que se consume por un virus; y eso que todavía falta el segundo choque, con la nueva cepa del Covid-19. Esperemos que los gobiernos tomen las medidas correspondientes, o nos hará muchísimo daño.

Espero que su año haya sido fructífero en cuanto a descubrir bandas y nuevos talentos. Si usted es de los que tiene ese nervio de explorador y descubridor de música que lo conmueva o que le sacuda los sentidos, este 2021 promete nuevos discos. Al menos yo estoy esperando el nuevo de Zoé.

Muchas gracias por las lecturas que han tenido para conmigo. Quiero agradecer por otro año a mi editora Priscilla León López, alma, corazón y vida de la sección del Diario de Centro América, por creer en mí y darme este espacio, tanto en la música como en la columna de cine. Felices fiestas a todos ustedes, y un abrazo fraternal.