Municipal señala “tráfico de influencias” en la Comisión de Apelación

Milwaukee, EFE.- La duda sobre el futuro del ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo quedó resulta este martes al acordar con su actual equipo, los Bucks de Milwaukee, la extensión de contrato por 5 años y 228 millones de dólares.



A falta de que el acuerdo se haga oficial, el agente de Antetokounmpo, Alex Saratsis, informó a los medios de comunicación que el contrato también incluye una exclusión voluntaria después de que se cumpla el cuarto año.



Mientras tanto, el propio Antetokounmpo a través de Twitter e Instagram también confirmó el acuerdo al destacar que tendrá la suerte de formar parte de los Bucks durante los próximos cinco años.



“Hagamos que estos años cuenten. El espectáculo continúa, hagámoslo”, destaca Antetokounmpo en sus mensajes.



El acuerdo deja al mercado de los agentes libres del próximo verano sin el jugador más importante que podría haber estado en el mismo desde que en 2016 entró el alero Kevin Durant, que dejó a los Thunder de Oklahoma City para firmar con los Warriors de Golden State.



Antetokoumpo, de 26 años, ya tiene en su poder dos premios consecutivos de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga y la pasada temporada también logró el premio de Defensivo del Año para unirse a los legendarios Michael Jordan y el Hakeem Olajuwon como los 3 únicos en la historia de la NBA que los ganaron en la misma liga.



También se unió a Kareem Abdul-Jabbar y a LeBron James como los únicos jugadores en ganar múltiples premios MVP de la NBA a los 25 años.



El jugador franquicia de los Bucks acabó la reducida temporada con promedios de 29.5 puntos, 13.6 rebotes y 5.6 asistencias, los mejores de su carrera profesional.



Pero los Bucks, que terminaron con la mejor marca de la liga, como equipo siguieron sin ser importantes en los playoffs y no pasaron de las semifinales de la Conferencia Este, al ser eliminados en 2019 por los Raptors de Toronto y este año por los Heat de Miami.



Los Bucks con Antetokounmpo siguen con la asignatura pendiente de llegar a las Finales de la NBA, algo que no consiguen desde 1974 cuando tenían al legendario Abdul-Jabbar de jugador franquicia.



Después de su sexto año con los Bucks, a los que les dio en 1971 el único título que poseen en su historia, Abdul-Jabbar pidió ser traspasado a los Lakers de Los Angeles, donde triunfó con el histórico estilo de juego “Show Time” al lado los legendarios Magic Johnson, de compañero, y Pat Riley, de entrenador.



Antetokounmpo, seleccionado con el número 15 por los Bucks en el sorteo universitario de 2013, llegó a la NBA como un desconocido procedente del baloncesto griego de la segunda división y en su año de novato apenas jugó 23 partidos con un promedio de 6.8 puntos.



El resurgir de su juego comenzó a partir de la tercera temporada en la NBA al lograr un promedio de 16.9 puntos y ganar el premio de jugador que hizo más progresos y aportación al equipo, para el año siguiente ir al Partido de las Estrellas, en el que ya es un fijo con 4 selecciones consecutivas.



Antetokounmpo ha mejorado su promedio de anotaciones cada temporada que ha estado en la liga y el de la pasada (29.5) le permitió ser el primer jugador desde Wilt Chamberlain en promediar al menos 29 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias.



Con los equipos de la NBA despejando el espacio del tope salarial con la esperanza de perseguir a Antetokounmpo el próximo verano, Milwaukee entró en una temporada baja crítica con el deseo de persuadir a su mejor jugador desde Abdul-Jabbar para que se quedara con un elenco de apoyo sólido.



Antes de la agencia libre, los Bucks acordaron un intercambio que trajo al ex All-Star Jrue Holiday como parte de un acuerdo de cuatro equipos, y también ficharon a D.J. Augustin, Bryn Forbes y Torrey Craig, mientras retenían al base Pat Connaughton.