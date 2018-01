Multan a miles de personas por fumar en la calle en Nueva Delhi

No menos de 8 mil personas fueron sancionadas en cuatro días por fumar tabaco en las calles de Nueva Delhi, un acto prohibido por la Ley, en una campaña lanzada por las autoridades para evitar este hábito, informó hoy una fuente policial.

La Ley de Cigarrillos y Otros Productos Derivados del Tabaco (COTPA) castiga fumar “en cualquier lugar público” de la India, si bien el castigo es monetario, unas doscientas rupias (poco más de tres dólares), al que se enfrentan los que la incumplen es incluso menor que el coste de una cajetilla.

“Fumar en sitios públicos no es legal, por eso sancionamos. Dentro de lugares privados puedes fumar sin problemas”, explicó el subcomisario de Policía del sureste de la capital india, Chinmoy Biswal.

Solo en su distrito, las autoridades castigaron a un total de 6 mil 016 personas durante los días 30 de diciembre y 3, 7 y 10 de enero, fechas en las que han patrullado expresamente para ello.

Estas multas, unidas a otras 2 mil 743 impuestas en la zona sur de la ciudad, según informó la Policía en Twitter, elevan la cifra total de sancionados en la capital india hasta 8 mil 759.

Aunque la mayor parte de sanciones se han puesto por fumar en la calle, Biswal explicó que también han penalizado con 200 rupias a varios comerciantes por vender tabaco a menos de cien metros de colegios o a menores, tal y como recoge la COTPA, aprobada en 2003.

हवाओं में है कुछ धुआं धुआं सा:

Enforcing Ban on #Smoking in #PublicPlace, sale of tobacco near edu institutions, sale to minors etc #SouthEastDistrict police leads by prosecuting 6016 violators under #COTPA in 4-day spl drive.#NoSmoking@LtGovDelhi @CPDelhi @DelhiPolice pic.twitter.com/EOaUOShXKf

— DCP South East Delhi (@DCPSEastDelhi) 10 de enero de 2018