Multan a 20 buses extraurbanos

Del 22 al 24 de diciembre, no menos de una veintena de buses extraurbanos fueron sancionados, gracias a la labor conjunta de las policías municipales de Tránsito, informó el vocero de Provial, Juan Carlos Aquino.

Según Aquino, se revisaron mil 138 autobuses, se consignaron 3 vehículos y se recogieron 7 licencias de conducir.

Por su parte, Héctor Ramírez, vocero de la Dirección General de Transporte (DGT), dio a conocer que se impusieron 10 remisiones, por aumento al valor del pesaje y, no llevar la póliza de seguro, entre otros. “Seguiremos trabajando por la seguridad de los ciudadanos”, agregó Ramírez.

El portavoz de la DGT añadió que no se ha autorizado ningún incremento al valor del pasaje, e instó a los usuarios para que denuncien cualquier anomalía al número telefónico 1520 o por medio de las redes sociales.

La entidad desplegó inspectores hacia distintos lugares del país, con el fin de detectar abusos de los transportistas, operativos que se mantendrán hasta el 7 de enero de 2020, tomando en cuenta que muchas personas aprovechan las fiestas de fin de año para visitar a sus familiares.

Las multas

La sanción para el conductor que no presente la documentación para circular es de Q25 mil, y Q15 mil si no posee la póliza de seguro. Si la unidad de transporte va sobrecargada la multa es de Q3 mil; por incremento de tarifa, Q10 mil, y si el chofer no está registrado en la DGT, la sanción es de Q5 mil.

Aquino, de Provial, hizo un llamado a los automovilistas en general a que eviten manejar bajo efectos de licor, y así evitar tragedias.