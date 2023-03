Mujeres que harán vibrar los escenarios colombianos

Fotos: Lollapalooza Argentina

El Festival Estéreo Picnic (FEP) ya está aquí. A un día de que arranquen los momentos llenos de color y música, repasamos la participación femenina en la doceava edición de esa gran actividad.

La catalana Rosalía vuelve a tierras colombianas con su tour de festivales. Tras llevar el Motomami Tour, el año pasado, ahora regresa siendo cabeza del cartel para el próximo viernes. Por su parte, la cantautora estadounidense Billie Eilish, con su Happier Than Ever, The World Tour, será la encargada de cerrar el certamen el domingo.

Pero otros sonidos y propuestas también retumbarán en el evento. Podremos escuchar a Kali Uchis, Melanie Martínez, Sofi Tukker, Aurora, Willow, Blondie, Tokischa, Flor de Jamaica, Sophyaa, La Perla, Bitter Babe, Semblanzas del Río Guapi, Melanie Martínez, Juliana, The Change, Mr Bleat, Paula Vélez, María José y Ana Sanz.

El FEP busca ser un espacio donde el asistente disfrute no solo de la música, sino de la oferta cultural y gastronómica que ofrecen, así como el apoyo a emprendedores locales.

Si asiste al festejo, es importante usar ropa y zapatos cómodos, gafas de sol, bloqueador, llegar temprano a los escenarios, buscar un punto de encuentro con los acompañantes, capa para la lluvia y la mejor actitud de vivir en un mundo distinto.