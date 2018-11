Muere Stephen Hillenburg, creador de “SpongeBob SquarePants”

Stephen Hillenburg, el creador de la famosa serie de animación SpongeBob Squarepants, falleció ayer a los 57 años por complicaciones de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), informaron hoy medios de comunicación locales.

“Estamos increíblemente entristecidos por la noticia de que Stephen Hillenburg ha fallecido tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)”, dijo la cadena de televisión Nickelodeon en un comunicado. Agregó que “fue un amigo querido y un gran socio creativo.

La empresa, que ha facturado no menos de US $13 mil millones (Q100 mil 100 millones) en mercadotecnia relacionada con SpongeBob SquarePants, recalcó que Hillenburg, al que le fue diagnosticada la enfermedad en marzo del año pasado, dio a la popular serie “un sentido de humor único y una inocencia que ha aportado felicidad a generaciones de niños y familias en todas partes”.

Además, la cadena resaltó que sus “personajes totalmente originales” y el mundo de Fondo de Bikini “permanecerán como un recordatorio del valor del optimismo, la amistad y el poder ilimitado de la imaginación”.

Nacido el 21 de agosto de 1961 en Lawton (Oklahoma, EE.UU.), Hillenburg fue profesor de biología marina antes de dedicarse de lleno a la animación. Movido por su talento artístico y amor por el océano y sus criaturas, Hillenburg se lanzó a escribir e ilustrar historias como herramientas de enseñanza con personajes que más tarde se convertirían en los habitantes de Fondo de Bikini, la casa de SpongeBob.

En 1999 creó SpongeBob SquarePants, una serie animada, sobre unos divertidos personajes que viven en el fondo del mar, que ha triunfado en todo el mundo y que ha emitido hasta la fecha cerca de 250 episodios. Aunque estaba destinada al público infantil, también consiguió atraer a numerosos espectadores adultos.

En 2004 se estrenó la película The SpongeBob SquarePants Movie y su secuela, The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water, llegó a los cines en 2015.

*EFE