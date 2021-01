Muere el músico Bob Porter

La tan anticipada tercera temporada de Cobra Kai elevó las expectativas de la serie para la cuarta temporada. Netflix ya dio la luz verde y, según fuentes, siete capítulos ya fueron escritos, a falta de tres que se encuentran en preproducción.

El elenco empezará a grabar a mediados de año, para estrenarla por estas fechas de 2022, y veremos si puede contestar todas las interrogantes que dejó en el aire y mantener el suspenso al tope.

La tercera temporada dio la bienvenida a personajes de la segunda película de Karate Kid, por lo que Larusso tuvo que ir a Okinawa por negocios, nostalgia y alguna que otra enseñanza. La serie mantuvo el humor, las peleas y el drama entre todos los personajes.

No está de más decir que Cobra Kai ya tiene un éxito asegurado, y se convertirá en un modelo a seguir para sacar del costal de la nostalgia más series que se quedaron ahogadas en los años 1980 o, incluso, en los 1990. Lo que aún no sabemos es si la serie también alcanzará al personaje de Hilary Swank, quien pertenece al universo Miyagi. Según los escritores, aún no se descarta la posibilidad y todo puede suceder.

Aunque es muy temprano para sacar conclusiones de la cuarta temporada, el final de la tercera da para especular sobre el regreso de personajes como el despiadado Terry Silver, interpretado por Thomas Ian Griffith, quien fue amigo de John Kreese en la guerra de Vietnam; y el rival de Larusso, Mike Barnes, encarnado por Sean Kanan. Sin embargo, todo apunta a que sí.

Al final de la tercera temporada, la redención de

Johnny Lawrence (William Zabka) parece encontrar puerto, luego de su intensa lucha por hacer lo correcto. Poco se le puede recriminar a estos 10 episodios. Claro, tiene sus momentos ñoños y predecibles, pero eso es parte de la saga; así que mejor dejémonos llevar por el universo Cobra Kai, con sus luces y sus sombras.

En cuanto a la segunda temporada de The Mandalorian, el imaginario de Jon Favreau fue suficiente para convertir a esta historia de Star Wars en un clásico. Con la tercera temporada en preproducción y con un enorme cierre en la segunda, no sabemos qué sucederá con El Mandaloriano a partir de ahora.

El retorno de Bobba Fett a la franquicia es un cabo suelto y no sabemos cuál será su rol en la serie. Después tenemos a uno de los grandes villanos: Moff Gideon (Giancarlo Esposito), y desconocemos si a partir de ahora habrá un duelo por el sable negro. Otra de las dudas que tiene la serie es qué hará El Imperio con la sangre de Grogu o Baby Yoda. Otra interrogante es si regresará Ahsoka Tano.

Con el cierre de temporada y la aparición de Luke Skywalker, que de momento fue un cameo increíble, se abre la puerta a traer más personajes. Han Solo, por ejemplo. La tecnología de rejuvenecimiento da para mucho estos días y es un impulso que debe perfeccionarse. ¿Tendrán alguna aventura El Mandaloriano y Han Solo?, ¿Reaparecerá Leia o Chewbacca? Como dije, todo es posible con la tecnología y el universo Fraveau.