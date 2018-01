Muere el autor de “Oh, Happy Day”

El cantante de góspel Edwin Hawkins, famoso por su emblemática canción Oh, Happy Day, falleció ayer en su casa de Pleasanton (California) a los 74 años a causa de un cáncer de páncreas, según informó hoy The New York Times.

Hawkins nació en la Bahía de San Francisco y desde muy pequeño comenzó a actuar en iglesias, en ocasiones acompañado de su familia.

Su primer disco lo grabó a finales de los sesenta como miembro de un coro de jóvenes y se tituló Permítenos entrar en la casa del señor (Let Us Go Into the House of the Lord).

Aunque el disco pasó algo desapercibido, un trabajador de la radio regional Bay Area FM comenzó a pinchar una de las canciones que lo componían, “Oh Happy Day”, que se popularizó rápidamente y que hizo que el grupo cambiase su nombre por Edwin Hawkins Singers.

Pronto la canción fue estrenada de nuevo como “single”, se coló en el cuarto puesto de la lista pop de Billboard y en la segunda plaza de R&B.

En 1970, Oh Happy Day le valió un Grammy a la mejor actuación soul góspel, el primero de los cuatro que conseguiría Hawkins a lo largo de su carrera. EFE