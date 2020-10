Muere el artista y diseñador italiano Enzo Mari

“Es un gusto abrir una puerta a la esperanza en forma de canción”, confiesa emocionada la cantante Rosana en una charla sobre La vida es bonita, el himno oficial de un concierto que se celebra hoy, Día Mundial del Cáncer de Mama, para rendir homenaje a las mujeres que han tenido o tienen esta enfermedad.



Desde Colombia, Rosana (Lanzarote, Islas Canarias, 1963) cuenta que crear esta canción en un momento tan duro de su vida supuso “un reto”, pero a la vez un “lujo escribir una canción con tanta transparencia, madurez y lucidez”, y espera que les “sirva a todos aquellos que necesitan luz en estos momentos difíciles”.



“No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo/ Si la vida se llena de risas se llena de bueno, que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos/ Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero / Y grita que la vida es bonita/ bonita, bonita/ Y baila, que la pena se quita” canta la canaria en La vida es bonita, mostrando, una vez más, su cara más solidaria.



Como cada año, y con ocho ediciones a la espalda, la emisora española de radio Cadena 100organiza un concierto Por Ellas y elige un himno, que en esta ocasión ha encargado a Rosana, que recoge así el testigo de artistas como Rozalén, La Oreja de Van Gogh o Melendi.



Rosana aceptó la propuesta “sin dudarlo”. “Me pareció ideal, dije que sí encantadísima, y más contando que este año tiene un plus de especial al estar encerrados en casa y demás, por eso quiero cantar más fuerte a la vida y a la esperanza”, declara sobre un tema cuyos beneficios irán a la lucha contra el cáncer.



En el día en el que se presentaba la canción a Rosana le confirmaron que uno de sus siete hermanos (la cantante es la pequeña) tiene cáncer de pulmón: “Esta canción es para mi hermano y para todas aquellas personas que luchan”.



“El día que me lo notificaron pensé mucho en la canción, si realmente en ella expresaba todo lo que quería decir o tenía que haber cambiado algo. Pero luego me dije que no, así está bien. Cosas así te descolocan, pero hay que mirar para adelante, mi hermano es fuerte y saldremos de esto. Que es a fin de cuentas lo que también quiero expresar con la canción”, añade.



Este es el motivo por el cual la autora de éxitos como El talismán, Pa ti no estoy y Si tú no estás aquí se rapó la cabeza. “Por ti y contigo hermano…”, escribió hace cuatro días en su cuenta oficial de Instagram a sus cerca de 280 mil seguidores junto a una imagen en la que se puede ver cómo una maquinilla repasa un lateral de su cabeza.



Más concienciada que nunca, Rosana participa en el concierto, que este año se celebra de forma virtual. “Esa es la única pena, el no poder subir al escenario a cantarla y estar todos unidos, abrazados en este día tan especial, pero, vamos, ya les dije que el año que viene yo me subo a cantar La vida es bonita, sí o sí”, afirma entre risas.

No estará sola en una edición en la que también participan Pablo López, Antonio Orozco, Vanesa Martín, Rozalén, La Oreja de Van Gogh, Amaral, Aitana, Beret o Ana Guerra. Todos ellos unidos bajo el lema “Saca pecho por ellas”.

*EFE