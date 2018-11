Muere el actor y mago Ricky Jay

El mago, actor y escritor estadounidense Ricky Jay falleció ayer a los 72 años en su hogar de Los Ángeles, luego de una larga carrera que comenzó en su infancia y que incluye varios filmes de la mano de David Mamet. Su representante, Winston Simone, confirmó a la revista Variety que la muerte se debió a causas naturales.

Richard Jay Potash, quien nació en Nueva York y creció en el vecino Nueva Jersey, se dio a conocer como un respetado ilusionista, oficio que aprendió de su abuelo. Fue un experto en el truco de las cartas, estudioso de la historia de la magia, pero también se conoció por sus actuaciones en televisión y cine.

Mucho de su trabajo en el cine fue dirigido por Mamet, entre ellos House of Games, ópera prima del cineasta; The Spanish Prisoner, Things Change, Redbelt y State and Main, señalan medios de comunicación.

En The Spanish Prisoner (1997) trabajó junto a Steve Martin, quien en un perfil publicado por la revista New Yorker se refirió a él como la élite de los magos. “És capaz de actuar con destreza y aún así conoce la teoría, historia, literatura del campo”, dijo entonces .

Jay tuvo un espectáculo en solitario en Broadway, Ricky Jay and His 52 Assistants, del que la cadena HBO realizó un especial en el 1996. Además actuó en la película de James Bond Tomorrow Never Dies en la que dio vida a un terrorista; y fue narrador en el filme Magnolia, de Paul Thomas Anderson, en cuyo filme Boogie Nights también actuó.

En televisión se le recuerda en la primera temporada de Deadwood, para la que también escribió y actuó, además en X Files. Su socio en la compañía Deceptive Practices, Michael Weber, comunicó en Twitter sobre la muerte de “mi notable amigo, maestro, colaborador y coconspirador”.

En 2012 se presentó en televisión un documental sobre su vida: Deceptive Practice: The Mysteries and Mentors of Ricky Jay.

*EFE