Muere el actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza

Cientos de fanáticos y TV Azteca Guate dieron hoy la bienvenida a Dennis Arana, el cantante guatemalteco que el domingo pasado obtuvo el cuarto lugar en la 12 edición del reality show La Academia.

Dennis Arana (Guatemala, 1998) arribó esta mañana al Aeropuerto Internacional La Aurora, donde cientos de fanáticos lo esperaban en una bienvenida organizada por TV Azteca Guate, informó el canal de televisión en un comunicado remitido al Diario de Centro América.



“Estamos sumamente orgullosos del trabajo que realizó Dennis Arana en La Academia, su talento lo llevará lejos y seguirá brillando en la industria musical. Para Grupo Salinas y las empresas que lo conforman: Elektra, Banco Azteca, Elektra, Italika, TV Azteca Guate y Fundación Azteca, es un honor contar con su presencia en el país. Es momento que reciba todo el cariño de los guatemaltecos que lo apoyaron desde el primer día”, indicó Rosa María Castañeda, directora de Marketing Estratégico y Comunicación de Grupo Salinas en Guatemala.



El comunicado también resaltó que, durante 16 conciertos, su versatilidad permitió a Arana interpretar éxitos en el reality como De qué me sirve la vida, de Camila; Si me dejas ahora, de Camilo Sesto; Born this way, de Lady Gaga, y Abrázame muy fuerte, de Juan Gabriel.

A lo largo de su participación en La Academia, el guatemalteco conquistó al público y al jurado, que en esta ocasión estuvo integrado por Danna Paola, Arturo López Gavito, Alexander Acha y Horacio Villalobos. El domingo pasado, durante la final, el cantante obtuvo el cuarto lugar.

Fotos: Dafne Pérez